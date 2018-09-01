Hollanda’daki skandal yarışma “iptal” edildi

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

Wilders tarafından yapılması planlanan ‘Hazreti Muhammed’ konulu karikatür yarışmasının iptal edilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar,“Böyle bir yarışmanın düzenlenmesi hataydı. Kendi siyasi ikballerini Müslümanlara ve Müslümanların kutsal değerlerine hakaret ederek garantilemek isteyen Avrupa siyasetçilerinin bu yaptıkları zavallılıktır. Özgürlükleri bahane ederek kimsenin kutsalına hakaret edemezsiniz. Biz Hz. Muhammed’e de, Hz. İsa’ya da, Hz. Musa’ya da kimsenin hakaret etmesine izin vermeyiz” dedi.

Danimarka, İsveç, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde ifade özgürlüğü bahane edilerek zaman zaman Peygamber Efendimiz Hz. Muhammad (SAV)’e karikatürlerle hakaret edildiğini hatırlatan Bayraktutar, “Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslamofobiyi kendi siyasi gelecekleri için kullanmak isteyen bazı siyasetçiler maalesef yeni projeler üretmek, yeni siyasi anlayışlar geliştirmek yerine Müslümanlara ve onların kutsal değerlerine hakaret etmeyi daha çok destekçi bulmak için bir yol olarak görüyor. Bu son derece tehlikeli ve çirkin bir yoldur. Böyle bir yarışmayı düzenleyip “Güvenliğinin tehlikede olduğunu” gerekçe göstererek yarışmayı iptal ettiğini söyleyen Hollanda Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders oyun içinde oyun kurarak siyasi ikbal peşinde koşmaktan başka bir şey yapmıyor. Ne kadar zavallı ne kadar acınası bir siyaset peşinde koştuğu ortada olan Wilders’in siyasi geleceğini Hollanda halkının sağduyusuna havale ediyorum. İnançlar kutsallar üzerinden insanları kışkırtmak, kimseye siyasi ikbal sağlamaz” değerlendirmelerinde bulundu.

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Hz. Muhammed (sav) ile ilgili karikatür konusu daha önce de yapılmış ve dünya Müslümanları tepkilerini göstermişlerdi. Durum gösteriyor ki, Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” açıklamalarıyla, bu açıklamanın altında kalan güçler bazı ülkeleri maşa olarak kullanmak suretiyle kaos ortamını oluşturmak istemekteler. Hz. Muhammed (sav) Efendimize karşı olan muhabbetin ve bağlılığın ne denli olduğunu bildikleri için güya intikam almak istemekteler. Ancak mukaddes değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe asla başarıya ulaşmaları mümkün olmayacaktır. Diğer taraftan, Müslümanları sürekli huzursuz etmek isteyen Siyonist ve emperyalistlerin her türlü argümanları da kullandıkları ortadadır. Dolayısıyla birlik ve beraberliğimizi ortadan kaldırmaya yönelik her girişimin farkında olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hollanda Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders, haziran ayında Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışması düzenleyeceklerini açıklamıştı. Başvuruların 31 Ağustos’ta son bulacağını ve yarışmanın 10 Kasım’da yapılacağını belirten aşırı sağcı siyasetçi, 200’ün üzerinde başvuru olduğunu ve yarışmada 10 bin dolar ödül verileceğini söylemişti. Dünya genelinde Müslümanlar yarışmaya büyük tepki göstermişti.