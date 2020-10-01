  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hollanda'da yeni koronavirüs önlemleri
Dünya

Hollanda'da yeni koronavirüs önlemleri

Hollanda'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 3 hafta sürecek yeni önlemler alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 01:28:00 -
Hollanda'da yeni koronavirüs önlemleri

Koroavirüs salgınında 2.dalgayı yaşayan ve günlük tespit edilen vaka sayısı 3000'e ulaşan Hollanda'da virüsle mücadele kapsamında 3 hafta sürecek yeni önlemler alındı.

Hollanda hükümetinin duyurduğu yeni kararlar kapsamında, vakaların en fazla görüldüğü Amsterdam, Rotterdam ve Lahey kentlerine giriş çıkışlar yasaklandı. Bu 3 büyük kente sadece mazereti bulunan kişilerin girmesine izin verilecek.

Bazı kentlerde bulunan işyerlerinde maske takılması önerilecek. İşletmeler, maske takmayan müşterileri dışarıya çıkarabilecek.

Ülkedeki tüm amatör ve profesyonel spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak.

Evden çalışma uygulaması yaygınlaştırılacak. Çalışanlar, zorunlu haller dışında işlerini evlerinden yürütecek.

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler geçici bir süreliğine kapatılacak.

Temas gerektiren mesleklerden hizmet alan kişilerin iletişim bilgileri kaydedilecek.

Dini törenler, toplu taşıma ve havaalanları hariç olmak üzere kapalı alanlarda en fazla 30, açık alanlarda ise en fazla 40 kişi toplanabilecek.

Hükümet tarafından açıklanan yeni önlemler ile birlikte salgının yayılma hızının düşürülmesi hedefleniyor. Ancak bu katı önlemlerden istenilen sonuç elde edilmezse sokağa çıkma yasağının gündeme gelmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tevfik Göksu, terbiyesizlik yapan İsmail Küçükkaya’ya cevabı yapıştırdı
Siyaset

Tevfik Göksu, terbiyesizlik yapan İsmail Küçükkaya’ya cevabı yapıştırdı

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İsmail Küçükkaya’nın kendisi hakkında kullandığı ‘Anketçi’ ifadesine tepki gösterdi. Saygısızlık yapa..
Saatler önce Yunanistan’da görüşme yapmışlardı! ABD'den Türkiye açıklaması
Dünya

Saatler önce Yunanistan’da görüşme yapmışlardı! ABD'den Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İncirlik Üssü ile ilgili bir açıklama yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması geldi. Aliyev, çatışmaların durması için şartını açıkladı.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay