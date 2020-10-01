Hollanda'da yeni koronavirüs önlemleri

Koroavirüs salgınında 2.dalgayı yaşayan ve günlük tespit edilen vaka sayısı 3000'e ulaşan Hollanda'da virüsle mücadele kapsamında 3 hafta sürecek yeni önlemler alındı.

Hollanda hükümetinin duyurduğu yeni kararlar kapsamında, vakaların en fazla görüldüğü Amsterdam, Rotterdam ve Lahey kentlerine giriş çıkışlar yasaklandı. Bu 3 büyük kente sadece mazereti bulunan kişilerin girmesine izin verilecek.

Bazı kentlerde bulunan işyerlerinde maske takılması önerilecek. İşletmeler, maske takmayan müşterileri dışarıya çıkarabilecek.

Ülkedeki tüm amatör ve profesyonel spor karşılaşmaları seyircisiz oynanacak.

Evden çalışma uygulaması yaygınlaştırılacak. Çalışanlar, zorunlu haller dışında işlerini evlerinden yürütecek.

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler geçici bir süreliğine kapatılacak.

Temas gerektiren mesleklerden hizmet alan kişilerin iletişim bilgileri kaydedilecek.

Dini törenler, toplu taşıma ve havaalanları hariç olmak üzere kapalı alanlarda en fazla 30, açık alanlarda ise en fazla 40 kişi toplanabilecek.

Hükümet tarafından açıklanan yeni önlemler ile birlikte salgının yayılma hızının düşürülmesi hedefleniyor. Ancak bu katı önlemlerden istenilen sonuç elde edilmezse sokağa çıkma yasağının gündeme gelmesi bekleniyor.