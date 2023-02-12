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Gündem Hollanda'da "Türkiye İçin El Ele" kampanyasında bağış miktarı iki günde 3 milyonu aştı
Gündem

Hollanda'da "Türkiye İçin El Ele" kampanyasında bağış miktarı iki günde 3 milyonu aştı

Hollanda'da düzenlenen "Türkiye İçin El Ele" kampanyasında bağış miktarı iki günde 3 milyon avroyu aştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 06:44:00 -
Hollanda'da "Türkiye İçin El Ele" kampanyasında bağış miktarı iki günde 3 milyonu aştı

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere yardım için Hollanda Diyanet Vakfınca (HDV), cuma akşamı başlatılan "Türkiye İçin El Ele" kampanyası bugün sona erdi.

Vakıf TV aracılığı ile canlı yayınlanan, Lahey kentindeki HDV'ye bağlı Ahi Evran camisinin konferans salonunda yapılan kampanyanın son gününde, HDV'ye bağlı cami vakıflarının başkanları, Türk sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile yetkilileri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Deprem bölgesinde bulunan görevliler ile bağış yapmak isteyenlerin canlı yayına bağlandığı kampanyada iki günde 3 milyon 321 bin 571 avro bağış yapıldı.
HDV'nin 6 Şubat'ta ayrıca başlattığı ve devam eden bağış kampanyasında ise 3 milyon avrodan fazla para toplandı.

Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDV’nin başlattığı iki günlük canlı yayın bağış kampanyasında büyük bir rakama ulaşıldığını ve bunun için mutlu olduklarını söyledi.

Ahi Evran camisinde iki gündür gece gündüz faaliyet yapıldığını belirten Songur, "Çok ciddi bir rakama ulaştık. 3, 5, 50 avro gibi rakamlarla çocuklar harçlıklarını verdiler. Camilerimiz ve insanlarımız topladıkları yardımları bize ulaştırmakta adeta yarışıyorlar." dedi.

Songur, "Kişi kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır." hadisini hatırlatarak "Bu kampanya ve yardım hareketi ile beraber insanların içerisindeki iyilik ve vicdan ortaya çıktı. Bu yardım kampanyasının arkasında genç kızlarımız, erkeklerimiz, küçüklerimiz, muhasebecilerimiz, sahnenin önünde cami dernek başkanlarımız ve insanlarımız, hatta sizler bu röportajlar ile müthiş bir hayat ve hareketlilik getirdik." ifadesini kullandı.

Kampanyaya destek veren ve katılan herkese teşekkür eden Songur, "İnşallah vatanımızla yeniden kucaklaştık. Bu çabalarımız burada bitmesin ve bitmeyecek çünkü bu çok büyük bir felaket. İleride çadır kentler, okullar ve hastaneler yapacağız. HDV’nin bu konuda çok büyük katkıları olacak." diye konuştu.

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