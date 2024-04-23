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Dünya Hollanda’da telefon ve kapıda satış için kurallar değişti! Hollandalı yetkililer, yasal süreç başlatacak! İlan etti
Dünya

Hollanda’da telefon ve kapıda satış için kurallar değişti! Hollandalı yetkililer, yasal süreç başlatacak! İlan etti

Yeniakit Publisher
2024-04-23 22:19:00 - 2024-04-24 00:57:39
Hollanda’da telefon ve kapıda satış için kurallar değişti! Hollandalı yetkililer, yasal süreç başlatacak! İlan etti

Hollanda’da tüketicileri korumak için telefondan veya kapıdan satış sektörlerinde daha katı kurallar getiriliyor.

Geçici hükümetin Ekonomik İşler ve İklim Bakanı Micky Adriaansens, genellikle callcenterlar aracılığıyla telefonla satış yapılan telemarketing sektörü ile direk olarak tüketiciye ulaşıp, kapıdan satış yapılmasına daha katı kurallar getirileceğini açıkladı. Önlemler tüketicileri satış uygulamalarından korumak üzere tasarlandı.
Halihazırda telemarketing alanında, son üç yıldır bir şirketin müşterisi olan tüketiciler aranabiliyor, ancak bu şart artık yeterli olmayacak. Yakında, yalnızca bu konuda açık izin veren tüketiciler telefonla aranabilecek.

Kapıdan satışlar için de üç günlük bir bekleme süresi getirilecek ve tüketicilerin satıcının verdiği teklifi diğer şirketlerin teklifleriyle karşılaştırmasına izin verilecek. Tüketici, üç gün sonra teklifi kabul ederse, 14 günlük yasal cayma süresi devreye girecek. Tüketici bu süre zarfında, herhangi bir sebep göstermeksizin, sözleşmeyi iptal edilebilecek.

ACM’ye göre “Yanıltıcı” ve “Agresif” pazarlama yöntemi

Adriaansens'e göre bu alanda kuralların artırılması gerekli çünkü "tüketiciler hala kapıda ya da telefonda, örneğin yeni bir enerji sözleşmesini hemen kabul etmeleri için baskı görüyorlar".

Şirketlerin ısrarlı satış politikaları hakkında çok sayıda şikayet aldığını ve telefonla aranan tüketicinin "yanıltıcı” ve hatta bazen “agresif “ baskılarla karşı karşıya kaldığını belirten Tüketici ve Piyasa Denetleme Kurumu (ACM) geçtiğimiz ay telemarketing yönteminin yasaklanması çağrısında bulunuyordu. Bilindiği üzere Temsilciler Meclisi de bu görüşü destekliyor.

Kapıdan satışlarla ilgili kurallar da geçen yıl Haziran ayında sıkılaştırılarak, bir sözleşmenin ancak tüketici teklifi yazılı olarak kabul etmesi halinde geçerli olmasına karar verildi. Bu uygulama bir süredir telefonla satışlar için de geçerliydi.
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