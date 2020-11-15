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Spor Hollanda'da şok: Ryan Babel kadrodan çıkarıldı
Spor

Hollanda'da şok: Ryan Babel kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, koronavirüs şüphesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 22:21:00 -
Hollanda'da şok: Ryan Babel kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı şüphesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Covid-19 testi negatif çıkan Babel'in kendisini iyi hissetmediği belirtildi.

Babel'in gösterdiği semptomlar nedeniyle tedbir amaçlı milli takım kampından ayrıldığı ifade edildi.

 

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