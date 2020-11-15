Hollanda'da şok: Ryan Babel kadrodan çıkarıldı
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, koronavirüs şüphesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı şüphesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.
Hollanda Milli Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 3 Covid-19 testi negatif çıkan Babel'in kendisini iyi hissetmediği belirtildi.
Babel'in gösterdiği semptomlar nedeniyle tedbir amaçlı milli takım kampından ayrıldığı ifade edildi.