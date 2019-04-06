Hollanda'da sarı yelekliler 19.kez ayaklandı Hollanda'da sarı yelekliler, sosyal medya aracılığıyla bu hafta sadece bir kentte toplanarak 19'uncu kez hükümeti protesto etti.

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine başkent Amsterdam'da yürüdü. Amsterdam Garı önünde başlayan yürüyüş, Dam Meydanı'nda son buldu. Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösteride, Başbakan Mark Rutte ve hükümetin politikalarının yanı sıra Avrupa Birliği'nin (AB) politikaları da protesto edildi. Eylemciler, ülkede katma değer vergisi (KDV) ile sağlık sigorta primlerinin düşürülmesi ve emeklilik yaşının 65'e indirilmesini talep etti. Yürüyüş esnasında, "Haksızlık hak olduğunda, direniş şarttır" pankartı açan eylemciler, "Diren, engelle, bu siyaseti artık kabul etmiyoruz", "Rutte defol git" şeklinde sloganlar attı. Öte yandan Veliaht Prens Selman, yönetimin başına geçer geçmez, 11 Prens, 4 bakan, onlarca eski bakan ve iş insanını yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında tutuklatmıştı.

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