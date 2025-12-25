Hollanda'da manşetlere çıktı: Türk esnaf, şişeyle silahlı soyguncuyu kovaladı

TAHSİN HAN

Hollanda’da Türk bir esnafın işlettiği süpermarkette yaşanan silahlı soygun girişimi, market sahibinin sergilediği sakinlik sayesinde başarısız oldu. Olay, pazartesi akşam saatlerinde Hof van Spaland alışveriş merkezinde bulunan “Supermarkt Antalya”da meydana geldi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerinde, silahlı bir kişinin içeri girerek kasaya doğru yöneldiği görüldü. Saldırganın silahını market sahibi Mustafa’nın yüzüne doğrultmasına rağmen, Mustafa soğukkanlılığını korudu. Soyguncuya tepkisini açıkça gösteren esnaf, alarm düğmesine bastı ve şüpheliyle konuşmayı sürdürdü. Saldırganı ikna etmeye çalışan işletmeci, ardından eline aldığı bir içecek şişesini fırlatarak zanlıyı dükkândan çıkardı.

KORKTUM AMA KONTROLÜMÜ KAYBETMEDİM

Olaydan iki gün sonra Rijnmond haber sitesine konuşan Mustafa, olay sırasında korktuğunu ancak kontrolü kaybetmediğini söyledi. “Alarm butonuna bastım ve onunla konuşmaya devam ettim. Müşteriler de geldi ve gitmesini söylediler. Bir noktada koşmaya başladı, ben de peşinden koştum. Ona atmak için bir içecek şişesini elime aldım” ifadelerini kullandı.

Mustafa, olayın ardından müşterilerinden yoğun destek gördüğünü, market deposunun adeta çiçeklerle dolduğunu anlattı. Bazı müşterilerin kendisini “kahraman” olarak nitelendirdiğini belirten Mustafa, bu tanımlamaya katılmadığını söyleyerek, “O gece iyi uyudum, stres yaşamadım. Yaşadık, deneyimledik ve yola devam” dedi.

Olayın ertesi günü yeniden işinin başına döndüğünü vurgulayan Mustafa, marketin kapalı kalamayacağını belirterek, “Yine uzun bir müşteri kuyruğu var. Hepsi iyi insanlar. Onlar için açık olmak istiyorum” diye konuştu.

ÖFKE ÇÖZÜM DEĞİL

Mustafa, silahlı tehdide rağmen soyguncuya karşı öfke duymadığını da belirtti. Şüphelinin çok genç olduğunu ifade eden market sahibi, sorunların şiddetle değil konuşarak çözülebileceğini savunarak, “Kızgın olmak çözüm değil. Konuşarak çözmek gerekir” sözleri dikkat çekti.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Hollanda polisi, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Şüphelinin 16–18 yaşlarında, açık tenli, zayıf yapılı olduğu; siyah ceket ve ayakkabı ile koyu mavi pantolon giydiği bildirildi. Güvenlik kamerası kayıtları incelenirken, henüz gözaltına alınan bir kişi bulunmuyor.