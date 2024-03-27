Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e saldıran alçak gözaltına alındı
Hollanda’nın Arnhem kentinde PEGIDA adlı ırkçı grubun lideri Edwin Wagensveld, Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırısı nedeniyle gözaltına alındı.
Avrupalı bazı liderlerin kışkırtıcı söylemleri nedeniyle yükselen İslamofobi, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları artırıyor.
Hollanda’da Batının İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) adlı ırkçı grubun lideri Edwin Wagensveld, bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı.
Hakkındaki kente giriş yasağına itiraz etmek üzere mahkemeye katılmak için gittiği Arnhem'de aşağılık Wagensveld, köpek tasması taktığı Kur'an-ı Kerim'i sokakta yerde sürükledi.
Gözaltına alındı
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Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları nedeniyle daha önce 6 ay kente girişi yasaklanan Wagensveld, provokatif eyleminin ardından gözaltına alındı.
Polis, Wagensveld'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırısı nedeniyle gözaltına alındığını belirtilerek, ne zaman serbest bırakılacağını açıklamadı.
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