Hollanda'da korkunç görüntü! Polis köpekleri çok sayıda kişiyi ısırdı
Hollanda'da kısıtlamalar nedeniyle bazı vatandaşlar protesto düzenledi, polis protestoculara sert müdahalede bulunurken polis köpekleri de çok sayıda kişiyi ısırdı.
Hollanda’da hükümet, Covid-19 vakalarının artması ve Omicron mutasyonu nedeniyle karantina tedbirlerini sıkılaştırarak, 14 Ocak'a kadar zorunlu olmayan tüm işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.
Ülkede kısıtlamalar nedeniyle bazı vatandaşlar protesto düzenledi, polis protestoculara sert müdahalede bulunurken polis köpekleri de çok sayıda kişiyi ısırdı.
Bir polis köpeğinin, protestocuyu ısırarak yerlerde sürüklediği anlar ise kameralara yansıdı.