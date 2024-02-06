  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzayda en fazla kalan insan: onun için sarsıcı olay! 'Çocuklarım babasız büyüdü! İşte verdiği cevaplar

Petrol haberi dikkat çekti: Kazakistan, o bölgede 3 milyon tona çıkaracak! Azerbaycan ile anlaşma tamam

Ali Koç artık insan içine çıkamaz! Dursun Özbek yerin dibine batırdı batırdı çıkardı

ABD'de başkanlık yarışı: kim önde? ABD'yi ne bekliyor? Biden, Trump bakın kaç puan! Son durumu

Yüzer GES potansiyeli! Hayrete düşüren megavat hesabı: kaç olarak hesaplanıyor! Güvenlik için herkes peşinde

Hem de CHP binasında! Yine çaycıya sarkıntılık ettiler

Baykar'ın Akıncı - Bayraktar TB2 SİHA, İHA başarısının sırrı

CHP’de büyük skandal: Cinsel saldırıdan tutuklandı

Rus casus ağı ifşa oldu! Bomba iddiası: Ukrayna'dan üst düzey isimler var: Rusya'ya giden çok sayıda...

“İstanbul ittifakı çağrısı yapmıştım. İyi ki yapmışım” diyen İmamoğlu DEM’liyor
Gündem Hollanda'da ilk: Ukrayna’ya F16 savaş uçağı desteği! Resmen duyurdu: Tüm Türkiye’ye yansıdı
Gündem

Hollanda'da ilk: Ukrayna’ya F16 savaş uçağı desteği! Resmen duyurdu: Tüm Türkiye’ye yansıdı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 01:23:00 - 2024-02-06 01:47:21
Hollanda'da ilk: Ukrayna’ya F16 savaş uçağı desteği! Resmen duyurdu: Tüm Türkiye’ye yansıdı

Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, Ukrayna’ya ek 6 adet F-16 gönederecek! Hollanda Savunma Bakanı Ollongren, Ukrayna’ya ek 6 adet F-16 göndereceklerini açıkladı. Bu karar Türkiye'de şok etti


Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya verdikleri 24 F-16 sözünü anımsatarak, ülkesinin buna tek olarak Ukrayna’ya 6 adet F-16 savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

Ollongren, Hollanda'nın ‘Ukrayna'ya teslim edilmek üzere altı adet F-16 hazırladığını’ yazarken, “Bunlar daha önce söz verilen 24 savaş uçağına ek olarak teslim edilecek” diye de ekledi.

Hollanda’nın Kiev'e ilk F-16'ları bu yıl göndereceği bilinirken, Romanya da Ukraynalı pilotların F-16'ları uçurmak üzere eğitildiği merkeze 12-18 adet savaş uçağı göndermeyi planladığı aktarılmıştı.

tr.al-ain'e göre: Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Batılı müttefiklerin Kiev'e daha fazla F-16 savaş uçağı göndereceğini sözünü verdiğini anımsatırken, ancak Kiev’in bunları almaya hazır olduğundan şüphe duyduğunu dile getirmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23