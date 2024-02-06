Hollanda'da ilk: Ukrayna’ya F16 savaş uçağı desteği! Resmen duyurdu: Tüm Türkiye’ye yansıdı



Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya verdikleri 24 F-16 sözünü anımsatarak, ülkesinin buna tek olarak Ukrayna’ya 6 adet F-16 savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

Ollongren, Hollanda'nın ‘Ukrayna'ya teslim edilmek üzere altı adet F-16 hazırladığını’ yazarken, “Bunlar daha önce söz verilen 24 savaş uçağına ek olarak teslim edilecek” diye de ekledi.

Hollanda’nın Kiev'e ilk F-16'ları bu yıl göndereceği bilinirken, Romanya da Ukraynalı pilotların F-16'ları uçurmak üzere eğitildiği merkeze 12-18 adet savaş uçağı göndermeyi planladığı aktarılmıştı.

tr.al-ain'e göre: Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İgnat, Batılı müttefiklerin Kiev'e daha fazla F-16 savaş uçağı göndereceğini sözünü verdiğini anımsatırken, ancak Kiev’in bunları almaya hazır olduğundan şüphe duyduğunu dile getirmişti.

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