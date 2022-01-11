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Ekonomi Hollanda'da enflasyon 40 yılın rekorunu kırdı
Ekonomi

Hollanda'da enflasyon 40 yılın rekorunu kırdı

Hollanda'da geçen yılın kasım ayında yüzde 5,2 olan aylık enflasyon, enerjide ve gıda fiyatlarında yaşanan artışla aralıkta yüzde 5,7'ye çıkarak 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 13:21:00 -
Hollanda'da enflasyon 40 yılın rekorunu kırdı

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), fiyat artışlarına ilişkin 2021 yılı verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda yüzde 5,2 olan aylık enflasyon, aralıkta yüzde 5,7'ye yükseldi. Söz konusu rakam, 1982'den bu yana görülen en yüksek aylık enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Hollanda'da son aylarda yükselişini sürdüren enflasyon, yıllık bazda da 2003'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 2020'de yüzde 1,3 olan enflasyon, 2021'de yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.

Ülkede özellikle enerji ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın, enflasyonun geçen yıl daha da yükselmesine neden olduğu belirtildi.

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