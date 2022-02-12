Hollanda'da enerji fiyatları bir yılda yüzde 90 arttı

Hollanda İstatistik Kurumu'na (CBS) göre, enerji fiyatları bir yılda yüzde 90 daha pahalanırken, gıda fiyatlarındaki artış yüzde 4,3 olarak belirlendi.

Danışma kurulu olan Birleşik Tüketiciler Kurumu'nun verilerine göre, ülke çapında E10 benzin litre fiyatı bugün 2,178 avroya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 1,846 avroya çıktı.

Bir yıl önce 1,769 avro olan E10 benzin litre fiyatı yüzde 22, 1,439 avro olan motorin litre fiyatı ise yüzde 28 artarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

CBS'in bu hafta fiyat artışlarına ilişkin açıkladığı ocak ayı verilerine göre, enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ocakta yüzde 6,4'e yükselen enflasyon, "1982'den bu yana görülen en yüksek aylık enflasyon" olarak kayıtlara geçmişti.