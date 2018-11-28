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Hollanda’da burka baskısı

Batıda, İslam inancının emri olan örtünmeyi yasaklamak için baskı sürüyor... Hollanda’da Amsterdam Belediyesinin, burka yasağını uygulamayacağını duyurmasının ardından Rotterdam ve Utrecht belediyeleri de benzer açıklama yapınca Hollanda hükümeti, bu belediyeleri uyardı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:40
Hollanda’da burka baskısı

Hollanda’da hükümet ile büyükşehirlerin belediyeleri, eğitim ve sağlık sektörü ile toplu taşıma araçları ve devlet dairelerinde yürürlüğe girecek “burka yasağı” yasasını uygulamakta anlaşmazlık yaşıyor.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema’nın geçen hafta, ülkede onaylanan burka yasağını başkentte uygulamayı düşünmediğini söylemesinin ardından Rotterdam ve Utrecht belediyelerinin de bu yasanın uygulanmasının öncelikleri olmadığını açıklamaları üzerine söz konusu belediyeler Hollanda hükümeti tarafından uyarıldı. Başbakan Mark Rutte ile Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren, yürürlüğe girdiğinde her yerde olduğu gibi büyükşehirlerin belediyelerinin de burka yasağına uyması gerektiğini söyledi.

Amsterdam Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Profesörü Annelies Moors, belediyelerin burka yasağı uygulamak istememesinin akıllıca olduğunu belirtti.

Kamu kurumları yasağa karşı

Belediyelerin mevcut kısıtlı sayıda polisi burkalı kadınları takip etmek için sevk etmesinin tuhaf olacağını dile getiren Moors, “Belediyelerin burka yasağına öncelik vermemeleri akıllıca çünkü eğitim ve sağlık sektörü, toplu taşıma araçları ve devlet daireleri böyle bir yasak beklentisi içerisinde değil. Doktorlar Federasyonu bu yasaya karşı. Burkalı kadınlar kimlik tespiti için gerekli olduğunda yüzlerini o an için göstermeye zaten hazırlar” dedi.

Yasayı uygulamanın dezavantajları olduğunu söyleyen Moors, “Burka yasağı yasası, yüzün farklı unsurlarla örtünmesini kapsasa bile her yerde ‘burka yasağı’ olarak ifade edilmesi gerçeği yasanın yüzlerinin bir kısmını kapatan Müslüman kadınlar hakkında olduğunu gösteriyor. Kadınlar eğitim, sağlık, toplu taşıma aracı ve farklı hizmetlerden mahrum bırakılıyor. Bence bu kötü bir gelişme” ifadesini kullandı.

Müslümanlara düşmanlık artar

Leiden Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. Ineke van der Valk da büyükşehir belediyelerinin burka yasağını uygulamak istememelerini çok iyi anlayabildiğini belirtti. Kısa süre önce polis teşkilatının ne kadar kısıtlı kapasitesi olduğuyla ilgili çıkan haberlere işaret eden van der Valk, “Belediyelerin önceliğini sembolik işler yerine suç teşkil eden durumlara vermesi alkışlanır. Burka yasağı toplumda kutuplaşmayı daha da çoğaltıyor. Müslümanlara karşı olan ırkçı sağcılar yasayı kullanarak Müslümanlara karşı düşmanca tavırlarını ve eylemlerini artıracak” dedi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:40
  1. burka yasağı
  2. Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema
  3. Başbakan Mark Rutte
  4. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren
  5. Amsterdam Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Profesörü Annelies Moors
  6. Leiden Üniversitesi
  7. Dr. Ineke van der Valk

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