Hollanda'da Burak Yılmaz depremi! Topun ağzında

Hollanda'da Burak Yılmaz yine manşetlerde. Fortuna Sittard kulübüyle uzun vadeli bir anlaşma yapan Burak, lige her ne kadar iyi başlasa da son haftalardaki performansı tartışmaya neden oldu. Kral lakaplı futbolcunun 5 maçtır süren gol orucu, Hollanda basınında kritik edilirken, Milli yıldızın kredisinin sonsuz olmadığı belirtildi.

Burak Yılmaz tartışılan adam oldu

Fortuna Sittard kariyerine iyi bir giriş yapan Burak Yılmaz, ilk 6 maçında 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. Takım ise bu süreçte 5 mağlubiyet 1 beraberlik alarak ligin dibine demir atmıştı. Ancak son haftalarda yükselişe geçen Fortuna Sittard, kalan 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlik alarak kendine geldi. Burak Yılmaz ise tam tersi bir performans sergileyerek bu süreci gol veya asist yapamadan tamamladı. Buna rağmen her maçta 90 dakika forma giyen Burak, tartışılan adam haline geldi.

Hollanda basınında yer alan haberlerde Burak Yılmaz'ın kredisinin sonsuz olmadığı vurgusu yapıldı ve ligde bu hafta oynanacak zorlu Feyenoord maçında tecrübeli golcünün yedek soyunabileceği belirtildi. Taraftarların da bu konuda rahatsız olduğu ve Burak Yılmaz'ın eski performansına geri dönmesini istedikleri belirtildi.

Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Lille gibi takımlar olan Burak, şampiyonluk konusunda da dikkat çekici başarılar elde etti. Kral, en dikkat çeken başarısını PSG'nin önünde şampiyon tamamladıkları Lille kariyerinde yaşadı. Fransa Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Milli futbolcu, Türkiye'de de Galatasaray formasıyla 2 kez şampiyonluk yaşadı. Burak ayrıca 5 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanmayı da başardı.