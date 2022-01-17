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Dünya Hollanda'da binlerce kişi sokağa döküldü!
Dünya

Hollanda'da binlerce kişi sokağa döküldü!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi, sokağa dökülerek Covid-19 önlemlerini protesto ederken, çiftçiler de göstericilere traktörleriyle destek oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 00:05:00 - 2022-01-17 00:18:57
Hollanda'da binlerce kişi sokağa döküldü!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da binlerce kişi, Covid-19 önlemlerini protesto etti. Göstericilere çiftçiler de traktörleriyle destek oldu.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Nederland in Verzet (Hollanda Direnişte) adlı aktivist grup tarafından düzenlenen Covid-19 önlemleri ve aşı kampanyası karşıtı protesto gösterisine binlerce kişi katıldı.

Çiftçiler traktörleriyle desk verdi

Çok sayıda polisin görevlendirildiği eylemde göstericiler, ellerinde pankartlar ve sarı şemsiyelerle yürüdü. Çiftçilerin de traktörleriyle destek verdiği protestoda sık sık hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Karantina tedbirleri kısmen kaldırıldı

Hollanda’da artan kamuoyu ve muhalefet baskısının ardından Başbakan Mark Ruttei, geçtiğimiz cuma günü zorunlu olmayan mağazalar, kuaförler, güzellik salonları ve diğer hizmet sağlayıcıların sıkı koşullar altında yeniden açılmasına izin vererek, ülkede uygulanan karantina tedbirlerini kısmen kaldırmıştı.

Mekanlar 25 Ocak'a kadar kapatıldı

Covid-19’un Omicron mutasyonundan hastanelerin hasta kapasitesinin nasıl etkileneceği konusundaki belirsizlik nedeniyle barlar, restoranlar ve kültürel mekanların en az 25 Ocak'a kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Hollanda’da salgının başından bu yana 3 milyon 568 bin 999 kişide Covid-19 tespit edilirken, 21 bin 155 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

 

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