  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders, azınlık gruba hakaretten suçlu bulundu
Aktüel

Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders, azınlık gruba hakaretten suçlu bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:04:38 -
Hollanda’da aşırı sağcı lider Wilders, azınlık gruba hakaretten suçlu bulundu

LAHEY (AA) - Hollanda'da yüksek mahkeme, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'i "azınlık gruba hakaret etmekten" suçlu buldu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Mart 2014'te Faslılar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 6 yıldır yargılanan Wilders'in "bir gruba hakaret" nedeniyle suçlu bulunduğu ancak 4 yıl önce alt mahkeme tarafından verilen kararda belirtilen "ayrımcılığa teşvik" ve savcının taleplerinden biri olan "nefret söylemi" suçlarından beraat ettiği belirtildi.

Açıklamada, demokratik olarak seçilen bir milletvekili için yıllardır yaptığı açıklamalardan dolayı yeterli bir bedel ödediğinden dolayı Wilders'e savcılık tarafından talep edilen 5 bin avro cezanın ayrıca verilmeyeceği kaydedildi.

- Dava 6 yıl önce açılmıştı

PVV liderine karşı yargı süreci, 19 Mart 2014 tarihinde düzenlenen yerel seçimler sırasında yaptığı açıklamalardan sonra başlamıştı.

Wilders, seçim sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda parti üyelerine, “Bu şehirde ve Hollanda’da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?” sorusunu sormuş, ardından aldığı “Az, az” cevabı üzerine, “Gereğini yaparız” açıklamasında bulunmuştu.

Toplumda büyük tepkiye yol açan bu sözlerden sonra aralarında Faslı sivil toplum örgütleri ve Hollandalı bazı belediyelerle kurumların da olduğu geniş bir kesim tarafından Wilders aleyhine savcılığa 6 bin 400 civarında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Mahkeme, Wilders'i azınlık bir gruba hakaret ve ayrımcılığa teşvik nedeniyle suçlu bulmuş ancak bunun demokratik olarak seçilen bir milletvekili için yeterli bir ceza olduğu gerekçesiyle Wilders'e ayrıca ceza verilmemesine hükmetmişti. Wilders, hakkında açılan davada "nefret söylemi” suçundan ise beraat etmişti.

Hem Wilders, hem de Hollanda Savcılığı alınan kararı yüksek mahkemeye taşımıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, gerçekten başardık
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, gerçekten başardık

TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları heyecanı 1 Eylül'de Tuz Gölü’nde başladı. Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar Tek..
Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak
Gündem

Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak

Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, Türkiye ile Yunanistan arasında başlaması muhtemel olası çatışmanın Meis'ten başlayacağını söyledi...
Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor
Gündem

Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor

Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrası beklenen adım resmen gerçekleşiyor.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı