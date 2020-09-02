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Aktüel Hollanda ve Kanada, Myanmar'a karşı açılan soykırım davasına katılmak istiyor
Aktüel

Hollanda ve Kanada, Myanmar'a karşı açılan soykırım davasına katılmak istiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-02 19:37:47 -
Hollanda ve Kanada, Myanmar'a karşı açılan soykırım davasına katılmak istiyor

LAHEY (AA) - Hollanda ve Kanada, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım işlediğine ilişkin Gambiya'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya müdahil olmak istediğini açıkladı.

Hollanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Hollanda ve Kanada'nın, Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararıyla UAD'ye Arakanlı Müslümanlar adına Myanmar aleyhine açtığı davaya müdahil olmak üzere başvuracağı belirtildi.

"Arakanlıların uğradığı zulüm tüm insanlığı ilgilendiriyor." ifadesi kullanılan açıklamada, Hollanda ve Kanada'nın özellikle kadınlara yönelik işlenen suçlara ve tecavüzlere dikkati çekeceği kaydedildi.

Myanmar Ordusunun 2016 yılında Arakanlı Müslümanlara yönelik sistemli saldırıları neticesinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, 850 binden fazla Arakanlı Müslümanın komşu Bangladeş'e sığındığına işaret edildi.

Güney Asya ülkesi Maldivler de şubatta davaya müdahil olacağını açıklamıştı.

- Gambiya soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu

Gambiya, İİT adına, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Diğer yandan, Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılık Ofisi, geçen hafta, Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili geçen yıl başlatılan ön incelemenin tamamlandığını ve 14 Kasım 2019'da ön inceleme dairesinin verdiği kararın akabinde soruşturmaya başlandığını duyurmuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar Ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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