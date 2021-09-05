2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hollanda Türkiye maçı ne zaman? Hollanda Türkiye maçı saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası G Grubu 5. maçları tamamlandı. AY yıldızlı ekip, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Türkiye 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda’yı 4-2 yendi. 27 Mart 2021’de Norveç’e 3-0 yenilirken, 30 Mart 2021 tarihinde Letonya ile 3-3, 1 Eylül 2021’de ise Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı. A Milli Futbol Takımı 4 Eylül 2021 Cumartesi günü ise Cebelitarık ile karşılaştı. Türkiye bu maçı 3-0 kazandı. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Türkiye’nin önüde Hollanda, Norveç ve Letonya maçları var. Peki Hollanda Türkiye maçı ne zaman? Hollanda Türkiye maçı saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda?

Hollanda Türkiye maçı ne zaman?

Hollanda Türkiye maçı saat kaçta? Hollanda Türkiye maçı hangi kanalda? Türkiye, Cebelitarık karşılaşması sonrası gruptaki üçüncü galibiyetini aldı ve Ay yıldızlı ekip puanını 11'e yükseltti ve grupta liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise beşinci maçlar sonunda da puanla tanışamadı. Grupta Hollanda ve Norveç'in de 10'ar puanı bulunuyor.

Türkiye, gruptaki altıncı karşılaşmasını 7 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile oynayacak. Türkiye Hollanda maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

Milli takım Avrupa elemeleri istatistikleri

A Milli Takım'ın Cebelitarık karşısında kazanarak 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi. 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grup maçlarında İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan Türkiye, Dünya Kupası Eleme grubu maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kalmıştı. Milli takım, bu karşılaşmadan önceki son galibiyetini 3 Haziran'da Almanya'da Moldova ile oynadığı hazırlık maçında 2-0'lık sonuçla elde etmişti.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri puan durumu