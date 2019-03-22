Hollanda Savcılığı duyurdu: Saldırgan kabul etti

Hollanda'nın Utrecht kentinde Pazartesi günü düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği tramvay saldırısının zanlısı Gökmen Tanış'ın gözaltı süresi 2 hafta daha uzatıldı. Savcılık, Tanış'ın saldırıyı düzenlediğini kabul ettiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Hollanda Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cuma günü Utrecht'te yargıç karşısına çıkan Tanış ifadesinde, saldırıyı tek başına planladığını söyledi.

Savcılık, "soruşturmanın selameti" açısından "terör bağlantısı konusunda" daha fazla açıklama yapmadı.

Tanış, savcılık tarafından, "terör amaçlı katliam" ile suçlanıyor.

Avukatı ile görüşebilecek

Savcılık, suçun boyutları ve Tanış'ın kaçma şüphesi gözününde bulundurularak gözaltı süresinin uzatılmasını talep etmişti.

İnceleme hakimi, Tanış'ın 2 hafta daha gözaltında tutulmasına karar verdi.

Tanış bu süre içinde avukatı dışında kimseyle görüştürülmeyecek.

Gözaltı süresi uzatılabilecek

Tanış'ın gözaltı süresi soruşturmanın seyrine göre 90 güne kadar uzatılabilecek.

Savcılık Tanış'ın olay yerinden kaçmak için kullandığı araçta bulunan not, ailesinin cihatçı gruplarla bağlantısı ve elde edilen diğer bulgular ışığında "saldırının terör amaçlı olduğu" şüphesi üzerinde duruyor.

Tanış'ın "radikalleşmiş ideolojinin yanı sıra, kişisel sorunları bulunup bulunmadığı" da incelenecek. Bunun için Hollanda Adli Psikiyatri ve Psikoloji Enstitüsü'nden bir uzman görevlendirilecek.

Saldırı ile ilgili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 40 yaşındaki bir diğer zanlının sorgusu da sürüyor.

24 Ekim Meydanı'ndaki bir tramvayda düzenlenen saldırıda 5 kişi de yaralanmıştı.

Ölenler adına sessiz yürüyüş

Saldırıda yaşamını yitirenlerin anısına bu akşam Utrecht'te sessiz bir yürüyüş yapılacak.

Yürüyüşe, Başbakan Mark Rutte, bakanlar ve büyükşehir belediye başkanları da katılacak.

Göç ve İslam karşıtı sahip aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar Örgütü (Pegida) de, merkez tren istasyonu önünde saat 19:00'da başlayacak yürüyüşe katılacağını duyurdu.

Yürüyüşe katılanlar 24 Ekim Meydanı'nda saldırının düzenlendiği yere kentin simgesi olan kırmızı ve beyaz renkli çiçekler bırakacak.

Utrecht Belediyesi de ölenlerin anısına bir anıt yapılacağını açıkladı.