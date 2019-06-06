Hollanda polisinden Türklere ırkçılık

Münübe Yılmaz

Sözde medeni batılının, ırkçılık faaliyetleri bitmiyor... Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi’nin yayınladığı bir rapor, Hollanda polisinin, sadece fiziki görüntüsüne bakarak, Kuzey Afrikalıların yüzde 61’ini, Türklerin ise yüzde 43’ünü keyfi olarak daha fazla durdurup, aradığını ortaya koydu.

Raporunda, Hollandalı bazı siyasetçileri Müslüman ve yabancı karşıtı söylemlerinden ötürü uyaran Komite, bu ülkedeki yabancılara yönelik nefret içerikli söylemlerin cezalandırılması hususunda da ciddi eksiklikler bulunduğunu vurguladı. Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komitesi, ülkedeki nefret içeren saldırıların önemli bir bölümünün Müslümanlara ve camilere yapıldığını da kaydetti.