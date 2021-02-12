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Gündem Hollanda ölüme terk etti! Türkiye fişini çektirmedi
Gündem

Hollanda ölüme terk etti! Türkiye fişini çektirmedi

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da koronavirüs tedavisi gören ve ‘tedaviye cevap vermiyor’ diye yaşam destek ünitesi kapatılacak olan Selahattin Kandaz'ın kızı Müberra Kandaz'ın yardım isteğini Sağlık Bakanlığı geri çevirmedi. Amsterdam'daki hasta ambulans uçakla dün akşam Ankara'ya getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 14:08:00 -
Hollanda ölüme terk etti! Türkiye fişini çektirmedi

Amsterdam'daki OLVG Oost Hastanesi doktorları, yoğun bakım ünitesinde 15 Ocak'tan itibaren koronavirüs tedavi gören Selahattin Kandaz’ın tedaviye yanıt vermediği için yaşam destek ünitesinin fişini çekileceğini açıklamasından sonra Kandaz’ın yakınları harekete geçti. Kandaz’ın kızı Müberra Kandaz, Türk makamlarına başvurdu ve Kandaz’ın Türkiye’ye getirilmesi için Sağlık Bakanlığı hemen harekete geçti. Kandaz dün akşam Ankara’ya getirildi. 

Kandaz’ın kızı Müberra Kandaz Hollandalı doktorlarla yaşadıkları sorunlarını şöyle anlattı:

"Akıl fikir erdiremiyoruz. Babamız ilk gün hastaneye geldiğinde bizimle konuşuyor ve bizimle şakalaşıyordu. Ama aradan geçen yaklaşık üç hafta sonra doktorlar bize, 'tedavimizden sonuç alamıyoruz, Cuma günü tedaviye son vereceğiz' dediler. Yani kısaca babamızın yaşam fişini çekeceklerini bildirdiler. Asla biz bunu istemiyoruz ve buna karşı çıkıyoruz. Biz babamızın Türkiye'ye nakledilmesini istiyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığımıza, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğine ve Amsterdam Başkonsolosluğu'na gerekli yazılarımızı yazarak yetkililerden babamızı Hollanda'dan kurtarmalarını istedik" dedi. Kandaz, dün akşam yerel saatle 21.00’de Sağlık Bakanlığı’na ait ambülans uçağı Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan Ankara’ya hareket etti. Kandaz'ın tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

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Yorumlar

MEHMET DEMIRCI

devletimize bir vatandaş olarak uzattığı elden dolayı teşekkür ediyorum.
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