Hollanda, Müslümanları fişliyor

Sözde dini özgürlüğün olduğu Hollanda’da kamu kurumlarının Müslümanları fişlediği ortaya çıktı... Hollanda’da bazı belediyelerin özel şirketler aracılığıyla camiler ve Müslümanlara ait kurumlar hakkında gizli araştırma yürüttüğü belirtildi. NRC gazetesinin haberinde ülkede en az 10 belediyenin camiler, cami imamları, cami dernek yöneticileri ve cemaatteki etkin kişilere ilişkin gizli araştırma yaptırdığı iddia edildi.



Habere göre araştırma yürüten belediyeler arasında Rotterdam, Delft, Almere, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal ve Ede yer alırken Utrecht Belediyesinin, araştırmanın gizliliği ve yöntemiyle ilgili şüpheler nedeniyle incelemeyi durdurduğu belirtildi. Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV) belediyeler aracılığıyla finanse ettiği araştırmanın NTA (Nuance door Training en Advies) adlı özel firma aracılığıyla yaptırıldığı kaydedildi.

Müslümanlara yönelik gizli araştırmalar için yaklaşık 300 bin avro harcandığı bildirildi.

Ajan gibi aralarına sızmışlar

Camilerde araştırma yapan NTA çalışanlarının kendilerini cemaatten biri ya da ziyaretçi olarak tanıttıkları belirtilen haberde, bu görevlilerin inceleme sırasında cemaatten birçok kişiyle kimliklerini açıklamadan görüştükleri aktarıldı.



NTA’nın özellikle imamların ve yöneticilerin geçmişleri, nereden geldikleri ve nerelerde eğitim gördüklerine ilişkin bulguları belediyelere “gizli bilgi” olarak raporladığı aktarıldı.

Radikalleşme sorunları

Belediyelerin sözde radikalleşmeye karşı yaptığı bu rezaleti noralleştirmeye çalışan NRC’nin haberinde belediyelerin kendi bölgelerindeki camileri yakından izleterek “daha gerçekçi sonuçlar elde etmek” istedikleri bildirildi.



Anayasa profesörü Ymre Schuurmans’ın görüşleri de aktarıldı. Yapılan işlemi “hukuksuz” bulan Schuurmans’ın “Bu kapsamdaki bir bilginin toplanması çok geniş bir yetki ve belediyeler bunu özel şirket eliyle yapamaz” şeklindeki görüşlerine de haberde yer verildi.