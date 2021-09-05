Hollanda, Karadağ'ı farklı yendi
Türkiye'nin de yer aldığı 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu beşinci maçında Hollanda, Karadağ'ı 4-0'lık skorla yendi.
Türkiye'nin yer aldığı gruptaki diğer maçta Hollanda, Karadağ'ı 4-0 mağlup etti.
Hollanda'nın golleri 38. dakikada penaltıdan ve 62. dakikada Depay'dan geldi. Hollanda'nın diğer gollerini ise 70. dakikada Wijnaldum ve 76. dakikada Gakpo kaydetti.
Hollanda bu galibiyetle puanını 10 yaptı ve A Milli Takımın bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Hollanda, gruptaki altıncı maçında Türkiye'yi konuk edecek.