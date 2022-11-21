Hollanda ilk maçında Senegal engelini geçti! Senegal-Hollanda maç ÖZETİ
2022 Dünya Kupasıheyecanı başladı. A Grubu maçında Senegal ile Hollanda karşılaştı. Peki, maç kaç kaç sona erdi?
2022 Dünya Kupası A Grubu maçında Senegal ile Hollanda karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu önemli dakikalarını araştırmaya başladı.
Hollanda ilk maçında Senegal engelini geçti! Senegal-Hollanda maç ÖZETİ
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu’nda yer alan Senegal ile Hollanda ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Hollanda son anlarda bulduğu gollerle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve turnuvaya 3 puanla başladı.
Maçtan dakikalar
28. dakikada Gakpo’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol çaprazda van Dijk’ın uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
39. dakikada Berghuis’in ceza yayı önünden sol ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.
54. dakikada sağ taraftan Gakpo’nun kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen van Dijk’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
66. dakikada Diatta’nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dia’nin, bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Noppert topu kornere çeldi.
74. dakikada Ismaila Sarr’ın pasında Gueye, ceza yayı üzerinden içeri girerek yaptığı vuruşta kaleci Noppert gole izin vermedi.
85. dakikada Depay pasını De Jong’a aktardı. De Jong’un ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Gakpo, kaleci Mendy’den önce kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
90+9. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Depay’ın yerden vuruşunda kaleci Mendy topu oyun alanına çeldi. Klaassen seken topu tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. 0-2