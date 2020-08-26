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Aktüel Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, Çinli mevkidaşıyla "Hong Kong"u görüştü
Aktüel

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, Çinli mevkidaşıyla "Hong Kong"u görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-26 23:31:36 -
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, Çinli mevkidaşıyla "Hong Kong"u görüştü

LAHEY (AA) - Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Çin'in, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulamak için kabul ettiği Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından yaşananları ele alan bir görüşme gerçekleştirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lahey'de görüşen heyetler, başta Hong Kong'daki gelişmeler olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası ekonomi ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerine ilişkin konuları ele aldı.

Blok, Çinli mevkidaşına Ulusal Güvenlik Yasası, Hong Kong’daki seçimlerin ertelenmesi, muhaliflerin ve gazetecilerin tutuklanması konusundaki kaygılarını iletti.

Hong Kong'daki gelişmelere ilişkin Hong Kong'un istikrar ve refahının Hollanda için ne kadar önemli olduğunu belirten Blok, Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından oluşan sürecin "üzücü" olduğunu kaydetti.

Blok, Çin'deki dini azınlıklara ilişkin kısıtlamalara dikkati çekerek, Uygurlara ilişkin endişelerini iletti.

- Sürdürülebilir ekonomik toparlanma için iş birliğinin önemi

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Çinli mevkidaşıyla verimli bir görüşme yaptığını aktaran Blok, pandemi sonrası sürdürülebilir ekonomik toparlanma için iş birliğinin önemini vurguladı.

Bakan Wang Yi, bir hafta sürecek Avrupa gezisi kapsamında İtalya, Hollanda, Norveç, Fransa ve Almanya'yı ziyaret edecek.

Wang Yi'nin Avrupa turu, "Kovid-19 salgınından bu yana Çin'in en yüksek düzeyli yurt dışı gezisi" olarak dikkati çekiyor.


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