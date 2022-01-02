Hollanda da göstericilere köpekli müdahale!
Türkiye’ye insan hakları üzerinden ders vermeye çalışan Batılı ülkelerde Kovid-19 kısıtlamalarına karşı eylem yapan göstericilere köpeklerle müdahale ediliyor.
YENİ AKİT / ANKARA
İki yıldır dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine karşı ülkeler çeşitli kısıtlamalara giderken Hollanda da yaşanan kısıtlamalara karşı barışçıl şekilde protesto eden vatandaşlara, polisler cop ve köpeklerle müdahale etti.
Türkiye’ye her fırsatta insan hakları üzerinden ders vermeye çalışan Avrupa ülkeleri, yaşanan bu olaylar neticesinde vatandaşlarına verdikleri değeri ve ikiyüzlülüklerini bir kez daha gün yüzüne çıkardılar.
Polis köpekleri, göstericileri ısırıyor
Avrupalı Türkler isimli sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde, polis köpeklerinin göstericileri ısırdığı, polislerin ise hiç acımadan göstericilere copla vurduğu görüldü.