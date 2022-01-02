Hollanda da göstericilere köpekli müdahale!

YENİ AKİT / ANKARA

İki yıldır dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine karşı ülkeler çeşitli kısıtlamalara giderken Hollanda da yaşanan kısıtlamalara karşı barışçıl şekilde protesto eden vatandaşlara, polisler cop ve köpeklerle müdahale etti.

Türkiye’ye her fırsatta insan hakları üzerinden ders vermeye çalışan Avrupa ülkeleri, yaşanan bu olaylar neticesinde vatandaşlarına verdikleri değeri ve ikiyüzlülüklerini bir kez daha gün yüzüne çıkardılar.

Polis köpekleri, göstericileri ısırıyor

Avrupalı Türkler isimli sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde, polis köpeklerinin göstericileri ısırdığı, polislerin ise hiç acımadan göstericilere copla vurduğu görüldü.