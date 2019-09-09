Hollanda, Belçika ve Lüksemburg müsteşarlarından Vali Bilmez’e ziyaret Hollanda, Belçika ve Lüksemburg Büyükelçiliği müsteşarlarıVan Valisi Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret ettiler.

Hollanda, Belçika ve Lüksemburg Büyükelçiliği müsteşarlarıVan Valisi Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret ettiler.

Bir dizi ziyaret için Van’a gelen Hollanda Büyükelçiliği Müsteşarı Hendrikus Weststrate, Belçika Büyükelçiliği Müsteşarı Joren Vandeweyer ve Lüksemburg Büyükelçiliği Müsteşarı Frank Biever, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret ettiler. Heyet, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.