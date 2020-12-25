Hollanda Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası

Peygamberimize ve İslam'ın kutsallarına hakareti, hatta Kur'an-ı Kerimi yakmayı dahi ifade özgürlüğünde değerlendiren Avrupa ucu kendine dokununca ceza vermekten kaçınmadı. Hollanda’da mahkeme, Başbakan Mark Rutte’yi diktatör olarak tanımlayan ve ölümle tehdit eden kişiye 45 gün hapis cezası verdi.

İfade özgürlüğünde sınır aştı gerekçesi ile hapis cezası

Ulusal basında çıkan haberlerde, mahkeme, Rutte’ye elektronik posta üzerinden ölüm tehdidinde bulunmaktan 45 gün hapis cezasına çarptırılan 50 yaşındaki kişinin ifade özgürlüğünde sınırı aştığına dikkati çektiği belirtildi.

Rutte'yi diktatör olarak görüyormuş

Haberlerde, bu kişinin Rutte’yi diktatör olarak gördüğü ve ülkeyi kurtarmak için gerilla savaşına ihtiyaç olduğuna inandığı ifade edildi.