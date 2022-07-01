Hol Kampı'nda katliam: PKK 106 Suriyeliyi öldürdü!

PKK’nin Suriye’nin kuzeyinde işlediği cinayetlere sonunda Birleşmiş Milletlerden tepki geldi.

BM Suriye Koordinatörü İmran Rıza, PKK’nin kontrolündeki Hol Kampı'nda geçen yılın başından bu yana 106 kişinin öldürüldüğünü ve kampın giderek daha tehlikeli hale geldiğini söyledi.

Suriye'yi defalarca ziyaret eden İmran Rıza, Cenevre'de gazetecilere verdiği demeçte, kamptakilerin yüzde 94'ünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi. İmran Rıza, Hol Kampı’yla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Pek iyi bir yer değil ve giderek daha çok güvensiz hale geliyor. Geçen yıldan beri kampta çoğu kadın 106 kişi öldürüldü. Kadınlara yönelik ağır bir şiddet var.”

Kampta 27 bin Iraklı, 18 ila 19 bin Suriyeli ve 12 bin de diğer ülke vatandaşlarının yaşadığını açıklayan İmran Rıza, ülkelere vatandaşlarını kamptan geri alma çağrısında bulundu.

ABD destekli SDG de daha önce uluslararası topluma, kamptaki vatandaşlarını geri almaları çağrısında bulunmuştu.

KAMPTA 56 BİN KİŞİ YAŞIYOR

SDG tarafından kurulan Hol Kampı, DEAŞ’lı ailelere ve çatışmalardan kaçan sivillere ev sahipliği yapıyor. Geçici kurulan kamp, ülkelerin vatandaşlarını geri alma konusundaki isteksizliği nedeniyle PKK kontrolünde işletilmeye devam ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli kampta çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 56 bin kişi yaşıyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Uluslararası toplumun sessizliği, PKK güçlerinin kamp sakinlerine şiddet uygulamasını kolaylaştırıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılmaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

10 BİN ÇOCUK VE KADIN HAPİSHANE KOŞULLARINDA TUTULUYOR

Hol Kampı sakinlerinin kötü şartlar altında yaşaması daha önce defalarca BM çatısı altındaki kuruluşlar tarafından gündeme getirilmişti.