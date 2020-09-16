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Spor Hokeyde açık alan faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildi
Spor

Hokeyde açık alan faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:48:33 -
Hokeyde açık alan faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildi

ANKARA (AA) - Türkiye Hokey Federasyonu, 2019-2020 sezonu açık alan hokey faaliyetlerinin yapılmamasına karar verildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada kararın, kulüp temsilcileriyle yapılan on-line anket çalışması ve Kovid-19 salgınıyla mücadele göz önünde bulundurularak; teknik kurulun görüşleriyle alındığı bildirildi.

Öte yandan, 2018-2019 sezonunda düzenlenen kadınlar ve erkekler açık alan Süper Lig sonuçlarına göre, Avrupa Hokey Federasyonunun düzenlediği Avrupa Kulüpler Şampiyonaları'na katılma hakkı bulunan kulüpler, bu haklarını 2020-2021 sezonunda düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonaları'nda kullanabilecek.

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