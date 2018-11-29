



AYDIN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında uygulamaya konulan "Hokey Yıldızlarını Keşfediyor" projesi pilot illerden biri olan Aydın'da başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından hazırlanan proje kapsamında Aydın Doktor Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulunda öğrencilere hokey eğitimi verilmeye başlandı.

Okulun halı sahasında verilen eğitimlerde, öğrencilere ilk olarak hokey sopasının tutulması ve topun nasıl sürülmesi gerektiği anlatıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Federasyon Başkan Vekili Bayram Yüksel, projenin, Aydın'ın yanı sıra diğer pilot iller Denizli, Manisa, İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Samsun'da uygulamaya konulacağını, ilk olarak Ege Bölgesi'nden başladıklarını belirtti.

Aydın'daki öğrencilere bir hafta süresince eğitimler verileceğini vurgulayan Yüksel, "Hokeyle bugüne kadar tanışmamış olan çocukları hokeye kazandırma projesiyle pilot olan okullara gelip öğrencilerle görüşüyoruz, öğrencileri keşfediyoruz. Proje kapsamında Türkiye genelinde bin öğrenciye malzemelerini de verip onlara elimizin değmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Projeyle ilgili düzenlenen programa, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Uluçamlıbel ile Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Üyesi Fevzi Yavuzyılmaz da katıldı.