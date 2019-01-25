Hokey sporcuları şampiyonaya "yemekhanede" hazırlanıyor





TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta faaliyet gösteren Rota Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki sporcular, katılacakları hokey şampiyonasına hazırlanmak amacıyla bir okulun yemekhanesinde antrenman yapıyor.

Amasya'da düzenlenecek Kulüpler Arası U14 Salon Hokeyi Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Rota Gençlik Spor Kulübü Hokey Takımı, antrenman yapacak salon bulamayınca Gaziosmanpaşa Ortaokulu yönetimiyle görüştü.

Okulun yemekhanesini kullanmayı talep eden kulüp yönetimine, takımdaki oyuncuların çoğunun da aynı okulda öğrenim görmesi dolayısıyla olumlu cevap verildi.

Bunun üzerine kulüp, yemekhaneyi spor salonu gibi kullanmaya başladı. Sporcular, antrenman öncesi yemekhanede bulunan masa ve sandalyeleri toplayarak bir kenara koyuyor.

Haftanın 7 günü 2 saat çalışma gerçekleştiren sporcular, bu hafta sonu Amasya'da düzenlenecek şampiyonaya katılacak.

- "Zorluk çekiyoruz ama hedefimiz birinci olmak"





Rota Gençlik Spor Kulübü yöneticisi Merve Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün erkek ve kız olmak üzere iki salon hokey takımı bulunduğunu söyledi.

Her gün antrenman yaptıklarını dile getiren Er, "Salon olmadığı için okulun yemekhanesinde çalışıyoruz. 12 kız ve 12 erkekten oluşan takımlarımız var. Her iki takımımız da çalışmalarını burada sürdürüyor." dedi.

Yemekhane dar olduğu için çalışmalarında zorluk yaşadıklarına işaret eden Er, "Zor oluyor, zorluk çekiyoruz ama şampiyonada hedefimiz birinci olmak. İki hokey takımımızda 7 Afgan çocuk bulunuyor." ifadesini kullandı.





- Plastik sandalyelerden kale





Sporculardan Ece Naz Aybek de zor şartlarda çalıştıklarını vurgulayarak, "Yemekhanede antrenman yapmak biraz zor oluyor. 3 aydır yerimiz olmadığı için burada çalışıyoruz. Antrenmandan önce masaları kaldırıyoruz. Antrenman sonrası tekrar yerine koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Afranur Arslan ise çalışma sırasında kaleleri plastik sandalyelerden oluşturduklarını anlatarak, salon küçük olduğu için şut çekme şansı pek bulamadıklarını kaydetti.