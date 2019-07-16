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Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2

Türkiye, Alanya'da devam eden açık alan hokeyi şampiyonasında Ukrayna'ya 7-1 mağlup oldu

16 Temmuz 2019 Salı 20:10
Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2

ANTALYA (AA) - 21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye ikinci maçında Ukrayna'ya 7-1 yenildi.

Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın üçüncü gününde, 2 karşılaşma oynandı.

A Grubu'nda Ukrayna ile karşılaşan Türkiye rakibine 7-1 yenildi. Karşılaşmada Ukrayna'nın gollerini Anastasiia Olkhova 2, Karyna Leonova 2, Anna Tanchenko, Alevtyna Shalyhina ve Valeriia Lytvyenko, Türkiye'nin golünü ise Pınar Yılmaz attı.

Günün diğer maçında ise Polonya ile İtalya 0-0 berabere kaldı.

Şampiyona yarın yapılacak 4 karşılaşmayla devam edecek.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:10
  1. 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2
  2. Alanya
  3. hokey
  4. Türkiye-Ukrayna

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