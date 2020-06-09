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Spor

Hoffenheim, Alfred Schreuder’i yolladı

Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Teknik Direktör Alfred Schreuder ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:10:13 -
Hoffenheim, Alfred Schreuder’i yolladı

Bundesliga ekiplerinden TSG Hoffenheim, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Teknik Direktör Alfred Schreuder ile yollarını ayırdı.


Bundesliga’da Hoffenheim, Teknik Direktör Alfred Schreuder ile yolları ayırma kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon başında takımın başına getirilen Schreuder’in 30 Haziran 2022 yılına kadar olan sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.


Sportif Direktör Alexander Rosen, Schreuder ile farklı görüşleri olduğunu, bu yüzden de sezon sonuna kadar beraber çalışmanın önemi olmadığını söyledi.


47 yaşındaki Hollandalı teknik adam, Hoffenheim ile 33 resmi maça çıktı ve 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.


Bundesliga’da 30 hafta geride kalırken, Hoffenheim 12 galibiyet, 11 mağlubiyet ve 7 beraberlik sonucunda topladığı 43 puanla 7. sırada bulunuyor.

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