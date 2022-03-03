Hodri meydan Temel Bey! Saadet Partisi’ne ‘CHP - İsrail’ önerisi

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek. Herzog, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Türkiye’nin dış politikasını eleştirip tüm ülkelerle normalleşmenin gerekli olduğunu söyleyen Saadet Partisi, bu adım atılınca rahatsız oldu. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İsrail ile yapılacak görüşmeye kendisinin de tepki gösterdiğini söyleyerek, Saadet Partisi’ne dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı şu şekilde:

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog’un önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek olması ve Saadet Partisi’nin CHP ile ittifak yapması üzerinden üç kavramı masaya yatıralım..

Normalleşmek. Helalleşmek.

İttifak kurmak..

Sık sık konuşuyoruz ama.. Bu kavramların aslında kendi aralarında bir sıralaması olduğunu, ben de sıcak tartışma içinde farkettim..

İhtilaf yaşayan iki tarafın normalleşmesi, en alt seviyede bir barış..

Belki barış bile diyemezsiniz..

Normalleşiyorsunuz..

Merhaba, merhaba.. Hepsi o..

Bir sonrası yok.. Hakkınızı helal etmek yok.. Eski defteri tümü ile kapatmak yok.. Cezadan vazgeçmek yok.. Belki sarmaş dolaş olmak bile yok.

Bundan sonrası için, biribirimize çok sert bakışlar atmayalım modunda bir ilişki..

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