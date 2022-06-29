Hodri meydan hadi çık söyle! Özgür Demirtaş'ın maskesi indirildi

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, BDDK kararının ciddi sonuçları olacağını iddia ederek "Artısı yok baştan aşağı eksi. 10 yıldır alınan kararlar doğru olsaydı ekmek 5 lira olmazdı, bakın söylüyorum ekmek 10 lira olacak" dedi.

Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Özgür Demirtaş'a çağrıda bulunarak ekmeğin ne zaman 10 lira olacağı konusunda tarih vermesini istedi.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o açıklamaları:

Hazinenin içinde vatansever insanlar var. Bu söylenilenlerin hepsini masaya yatırmışlardır. Siz eğer paranızı dövizini yurt dışına çıkarırsanız belli gerekçeler sunmanız gerekir. Eğer öyle olursa devlet bu konuda adım atar. Türkiye’nin kendi hazırlığını yaptığı kanaatindeyim. Kimileri Türkiye ne yapabilir diye tartışıyor kimileri ise nasıl engel oluruz diye tartışıyor. BDDK’nın açıkladığı kararda haksız bir şey var mı? Hırsızlara pencereler kapandı. Mesela polisin yanında bekçiler görevlendirildi. Devlet bir adım attığı zaman bekçileri ekarte etmek için şunları şunları yapabilirsiniz, gibi yol göstermelere kimse başvurmasın. Bir şirket dövizi yatırım aracı olarak kullanıp kredi çekip yeniden dolar alıp fiyat artırırsa olmaz. 16 lirada doların hakkı değildir. Daha başka köpükler vardır. Özgür Demirtaş Pazar günü açıkladı. Ne oldu? Dolar 1 lira değer kaybetti. Atılan adım dolara 1 lira değer kaybettirmiş. Sen neyi tartışıyorsun kardeşim? Her şeyi yanlış yaptınız deyip ekmek yakında 10 lira olacak diyor. Çık söyle o zaman Özgür Demirtaş… Ne zaman ekmek 10 lira olacak kardeşim? Tarih ver. Sanki 3 ay 4 ay sonra ekmek 10 lira olacak gibisinden açıklamalar yapıyor. Ben dün saat 22’den sonra ekmeği pastaneden 4 liraya aldım. Bana göre 4 lira da çok. Ama çıkıp Ukrayna-Rusya savaşını hiç tartışmıyor. Salgından çıkmışlığın bir değişkenliği var. Bunu görmüyor. Ekmek sadece ve sadece Türkiye’de ekmek 2 liradan bazı yerlerde 4 lira olmuş, çıkıp 5 lira oldu diyor. Almanya, Amerika ne yapıyor? 40 yılın en büyük enflasyonunu yaşıyor.