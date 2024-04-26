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Spor Hocaya rağmen... Beşiktaş'tan yeni hoca için duyuru! 2. Başkanı Hüseyin Yücel konuştu
Spor

Hocaya rağmen... Beşiktaş'tan yeni hoca için duyuru! 2. Başkanı Hüseyin Yücel konuştu

Yeniakit Publisher
2024-04-26 00:20:00 -
Hocaya rağmen... Beşiktaş'tan yeni hoca için duyuru! 2. Başkanı Hüseyin Yücel konuştu

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Yücel, yeni hoca adaylarının yerli mi yabancı mı olacağına ilişkin de konuştu.

Yeni sezon için hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta 2. başkan Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu. Cumartesi akşam oynanacak derbiyi değerlendiren Yücel, yeni hoca ile ilgili düşüncelerini de paylaştı.

HÜSEYİN YÜCEL: FENERBAHÇE'Yİ YENMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Tivibu Spor'a konuşan Hüseyin Yücel, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, "Derbinin favorisi olmaz ama Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

"YERLİ YABANCI HOCA YÜZDE 50-50"

Yücel yeni hocayla ilgili olarak ise, "Önümüzdeki sene hedef kesinlikle şampiyonluk olacak. İnşallah kupayı aldıktan sonra hocayı netleştirip, transferleri tamamlayıp, ayrılacaklarla ayrılıp önümüze bakmayı düşünüyoruz. Hoca konusunda yerli yabancı hoca yüzde 50-50." dedi.
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