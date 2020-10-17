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Gündem Hocalı katliamının komutanı Azerbaycan ordusu tarafından öldürüldü
Gündem

Hocalı katliamının komutanı Azerbaycan ordusu tarafından öldürüldü

Hocalı katliamında aktif rol alan ve Ermenistan ordusu tarafından üstün hizmet madalyası verilen Albay Rüstem Gasparyan, Azerbaycan ordusu tarafından öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:46:00 -
Hocalı katliamının komutanı Azerbaycan ordusu tarafından öldürüldü

Ermenistan'ın 1992'de Azerbaycan Türklerine yönelik tarihe kara leke olarak geçen Hocalı katliamında aktif rol alan ve Ermenistan ordusu tarafından üstün hizmet madalyası verilen Albay Rüstem Gasparyan, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırısının ardından Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ bölgesinde başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken, Dağlık Karabağ'da birçok kritik noktayı da kaybetti.

Hocalı katliamını yapan komutan öldürüldü

Ermenistan'ın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi Naira Zohrabyan, daha önce Hocalı katliamında Albay olarak görev yapan ve Ermenistan ordusundan üstün hizmet madalyası alan Rüstem Gasparyan, Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hocalı katliamında aktif rol alan Gasparyan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalarda gönüllü olarak cephede savaşmıştı.

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