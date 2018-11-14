Hocaların hocası, görünmeyen üniversite Mehmed Zahit Kotku vefat yıldönümünde anıldı

Görünmeyen Üniversite ve Hocaların Hocası gibi sıfatlarla anılan 20’nci yüzyılın büyük İslam alimlerinden Mehmet Zahit Kotku Hazretleri, vefatının 38’inci sene-i devriyesinde dualarla anıldı. Üstün ahlak ve faziletiyle hatırlanan Mehmet Zahit Kotku Hazretleri 13 Kasım 1980 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşmuştu.

Birçok alandaki hizmetleri neticesinde ‘Görünmeyen Üniversite' olarak bilinen Kotku Hazretleri, vefatının 36. yıldönümünde rahmetle anılıyor.

Birinci Dünya savaşında savaştı

Ömrünü İslam yolunda harcayarak vefat eden Mehmed Zahid Kotku, 1897 yılında Bursa'da doğdu. İlkokulu Bursa Oruçbey İbtidâîsi'nde okudu. Ortaöğretimi Maksem İdâdîsi ve Bursa Sanâyi-i Nefîse Mektebi'nde gören Hocaefendi, o sıralarda başlayan Birinci Dünya Harbi nedeniyle on sekiz yaşında askere gitti. Uzun zaman askerlik yaptığından dolayı tehlikeli günler ve hastalıklar yaşadı. Ordunun Suriye'den çekilmesiyle birlikte zor da olsa İstanbul'a döndü. İstanbul'da yazıcı olarak askerliğine devam etti. Askerlik sebebiyle İstanbul'da kaldığı zamanlarda dini toplantılara, özel derslere ve camilerdeki vaazlara devam etti. Hocaefendi, daha sonra bir dönem Bursa'da imam-hatiplik yapsa da İstanbul'a döndü ve vefatına kadar “görünmeyen üniversitesi”nde sayısız öğrenci yetiştirdi.

Ayasofya'da başlayan bahar

Ayasofya'da kıldığı cuma namazı çıkışında Gümüşhanevi Dergâhı'na gitti. Dağıstanlı Şeyh Ömer Ziyâüddîn Efendi'ye talebe oldu. Sohbet ve derslerde bulunarak tasavvuf yolunda ilerledi. Ömer Ziyâüddîn Efendi'nin vefât etse de sohbetleri bırakmadı ve Ömer Ziyâüddîn Efendi'nin yerine geçen Mustafa Feyzi Efendi'nin sohbetlerine devam etti. Tasavvuftaki görevini tamamlayıp hilâfet aldı. Râmûzü'l-Ehâdîs, Hizb-i A'zam, Delâil-i Hayrât ve Kasîde-i Bürde okutmak üzere icazet, diploma aldı. Beyazıt, Fatih ve Ayasofya Camii ve medreselerindeki derslerine de devam Hocaefendi, bu sırada hafızlığını tamamladı. Bunlarla yetinmeyen Kotku Hazretleri, Hacı Hasîb Efendi'den kırâat ilmi ve fıkıh icâzeti aldı. Hocasının işaret etmesinden dolayı çeşitli kasaba ve köylere giderek imamlık yaptı ve insanlara İslamiyet'i anlattı.

Bursa'ya döndü ama İstanbul, Hoca'yı bırakmadı

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla baba ocağı Bursa'ya dönen Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi, 1929 senesinde babası İbrahim Efendi'nin vefatından sonra onun yerine Bursa'nın İzvat köyünde imam-hatiplik yapmaya başladı. Yaklaşık on beş sene bu vazifeyi yürüttükten sonra Bursa il merkezindeki Üftade Camii imam-hatipliğine tayin edildi. Üftade Camii'ndeki görevi yedi yıl sürdü. Çünkü 1952 senesinin Aralık ayında Gümüşhanevi Dergâhı'ndan arkadaşı Kazanlı Abdülaziz Bekkine'nin vefat haberini aldı. Sevenlerinin ve talebelerinin ısrarlarıyla İstanbul'a taşınan Zahid Kotku Hazretleri, İstanbul Fatih'te bulunan Çivizade Câmii ve Ümmügülsüm Mescidi'nde imamlık yaptı. Ekim 1958 tarihinde İskenderpaşa Camii'ne geçen Zahid Kotku Hazretleri, vefatına kadar vazifesini burada yürüttü. Yanında bulunanlara, sohbetlerine gelenlere yol gösteren ve nasihat eden Mehmed Zahid Kotku Hazretleri, birlik ve beraberliğe çok önem veriyordu.

Hac dönüşü Rahman'a kavuştu

Hayatının son yıllarını rahatsızlıklarla geçiren Kotku Hoca, şiddetli ağrısı olmasına rağmen sohbetlerine devam etti. 1979 yılının yazında uzunca bir süre kalmak için gittiği Hicaz'dan 1980 senesinin Şubat'ında ağır hasta olarak döndü. Dönüşünden bir ay sonra ameliyat edildi ve yavaş yavaş düzeldi. Öyle ki ağır hasta dönüp ameliyat olduğu 1980 senesinin Ramazan orucunu aksatmadan tuttu. Teravih namazını hatimle kılan Hocaefendi, sohbetlerini de bırakmadı. Aynı sene, hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Fakat hastalığı tekrarladı ve hac vazifesini güçlükle tamamladı. Peygamberimiz'in (s.a.s.) kabrini ziyaret ettikten sonra Kasım 1980'de ağır hasta olarak İstanbul'a döndü ve bir hafta sonra 13 Kasım 1980 Perşembe günü öğleye yakın vefat etti.

Yüz binlerce insan yetiştirdi

Allah demenin yasak olduğu yıllarda son nefesine kadar İslam yolunda mücadele eden merhum Mehmed Zahid Kotku hazretleri, kamuoyunun yakından tanıdığı İslam alimleri ile siyasetçilerin de hocası idi… Merhum Zahid Kotku, Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan hocaefendinin yanı sıra, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, eski siyasetçi Korkut Özal gibi kamuoyunun yakından tanıdığı yüzlerce ismin hocası olarak tanınıyordu. Hocaefendi, bu özelliğiyle yüz binlerce insanı İslam’a ısındırdı.