  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İletişim Başkanlığı'ndan çok önemli deprem uyarısı

Osmanlı torunu Bukele'den Türkiye kararı

İsviçre’nin ünlü bankası batıyor! Net zararını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde deprem seferberliği!

Sular altında kalan İskenderun ile ilgili Türk profesör şok detayı duyurdu: Deniz suyu filan yükselmedi

Kılıçdaroğlu'na tepkiler büyüyor! CHP ve zihniyetinin kökü bu topraklardan kazınmalıdır!

Irkçı Ümit Özdağ ve şaklaban çetesinin ‘Suriyeliler Fenerbahçe tırını yağmaladı’ haberine kulüp yöneticisinden...

Millet can derdinde zillet rant peşinde!

Fuat Oktay: Depremzedeler üzerinden siyaset yapanlara yazıklar olsun

CHP'li belediyeden skandal hareket! 'Yardım kolilerine belediye afişi yapıştırmadan göndermiyor’
Gündem Hoca marketi yağmalayanları ‘haramdır’ diyerek uyardı! Yağmacılar bakın ne yaptı
Gündem

Hoca marketi yağmalayanları ‘haramdır’ diyerek uyardı! Yağmacılar bakın ne yaptı

Deprem bölgesinde yağma yapan bazı kişiler bir hoca tarafından 'haram' diyerek uyarıldı. Bu uyarı sonrası bazı kişilerin marketten aldıkları ürünleri bıraktıkları görüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 13:14:00 - 2023-02-09 13:46:16

Deprem bölgesinde bazı kişiler aç kaldıkları gerekçesiyle camlarını kırdıkları marketlerden bir şeyler aldı. O anlardan birinde "hoca" olduğu düşünülen bir kişi, marketin kırık camından dışarı çıkan kişileri 'yapmayın haramdır' diyerek uyardı. 'Hoca', gencin elindeki tuvalet kağıdını da bıraktırdı. O anların görüntüsü böyle kameraya yansıdı...

Bölgeye tırlarla yardımlar ulaştırılırken, bazı kişiler de kapalı olan marketlerin camlarını kırarak içeriden yiyecek bir şeyler alıp çıktı.

O anlardan biri telefon kamerasına yansıdı. Marketten bir şeyler alıp çıkan kişiler, bir hoca tarafından "yapmayın haramdır " denilerek uyarıldı.

Marketten bir şeyler alan şahıslardan biri 'hocam açık bir yer yok ki ne yiyeceğiz' diye konuştu. Bunun üzerine hoca 'haramdır' demeye devam ederek 'gidin çadırdan alın' dedi. Hocanın gencin elindeki tuvalet kağıdını da bıraktırdığı görüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23