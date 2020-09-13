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Gündem Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!
Gündem

Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!

İstanbul'da kadınları, eşleri ile aralarını düzeltme bahanesi ile dolandırıp taciz eden kendisini 'cinci hoca' diye tanıtan B. D.'nin PKK'lı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 22:13:00 -
Hoca kılığındaki tacizci, PKK'lı çıktı!

İstanbul'un Esenler ilçesinde sahte hoca skandalı patlak verdi.

Müstehcen görüntüler sosyal medyaya düştü

Skandal, sosyal medyaya düşen müstehcen görüntüler ve kendisi ile eşinin dolandırıldığını iddia eden bir şahsın şikayetinin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıktı.

Kadınla tek başına odada kalmak istedi

İddiaya göre, karı-koca, aralarını düzeltmek için sahte hocaya gitti. Sahte hoca, nikah tazelemek kişi başı 1600 TL'den 3200 TL istedi ve ardından ise kadınla tek başına kalmak için ayrı oda olup olmadığını sordu.

Dolandırıldığını anladı

Durumdan şüphelenen ve dolandırıldığını düşünen şahıs, B. D'yi hakkında araştırma yaptığında başka kadınları da taciz ettiğini öğrendi.

Emniyet harekete geçti

Bir ulusal kanalın haberinde yayınlanan müstehcen görüntülerdeki şahsın İstanbul'un Esenler ilçesinde şikayetlere neden olan sahtekar B. D.'ye ait olduğunun anlaşılması üzerine Emniyet ekipleri harekete geçti.

Cinsel taciz kaydı var!

Nitelikli dolandırıcılık ve cinsel tacizden daha önceden de kaydı olduğu tespit edilen B.D kısa sürede kıskıvrak enselenerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

PKK sempatizanı çıktı!

İstanbul-Esenler'de evliliklerinde sorun yaşayan birden çok kadına, kocaları ile aralarındaki sorunları çözeceğini ileri sürerek tacizde bulunan B.D.'nin terör örgütü PKK sempatizanı olduğu belirlendi.

B.D.’nin daha önceki senelerde de taciz suçuna karıştığı bildirildi.

Dağda PKK'lı kadın teröristlere yapılan tecavüzlerlerin ardından, şehirdeki PKK'lının da kadınlara cinsel tacizde bulunması dikkat çekti.

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