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Kadın - Aile Hobi olarak başladıkları kivi yetiştiriciliğinde 400 ton üretime ulaştılar
Kadın - Aile

Hobi olarak başladıkları kivi yetiştiriciliğinde 400 ton üretime ulaştılar

Hobi amaçlı başladığı kivi yetiştiriciliğinde 400 ton üretime ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 11:21:00 -
Hobi olarak başladıkları kivi yetiştiriciliğinde 400 ton üretime ulaştılar

Bartın’da tekstil yatırımları bulunan Aydın ailesi, hobi amaçlı başladığı kivi yetiştiriciliğinde 400 ton üretime ulaştı.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikası kuran Aydın ailesi, Akçalı köyünde satın aldıkları 50 dönüm arazide hobi amaçlı kivi yetiştiriciliğine başladı. Aydın ailesi, 50 dönümlük alanda dikimi yapılan 2 binden fazla kivi fidanının bölge iklimine uyum sağlamasının ardından bataklık haldeki 150 dönüm araziyi de satın alarak tarıma elverişli hale dönüştürdü. Satın aldıkları araziyi tarıma elverişli hale getirebilmek için büyük mücadele veren aile, 300 tır ağaç kabuğu, 40 tır gonca taşı ve 150 tır torfu maddesini karma yaparak arazi üzerine serdi. Daha sonra araziye 10 binden fazla kivi fidanı diken aile toplanan kivilerin ayrıştırılması için tesis ve kivileri gerekli ısıda saklayabilmek için soğuk hava deposu gibi yatırımlar gerçekleştirdi. İlk yıllarda zirai don gibi nedenlerle hedeflenen verimin alınamadığı arazide son yıllarda ise 400 tonluk kivi üretimine ulaşıldı. Yeni sezon mahsullerinin toplanmaya başladığı arazide 40 kişilik ekiple kiviler toplanıyor. Kasalara toplanan kiviler traktörlerle soğuk hava deposuna taşınıyor. Ayrıştırıldıktan sonra iç pazarda satışa sunulan kivilerin yurt dışına ihracatı noktasında ise görüşmeler devam ediyor.

Aydın ailesi fertlerinden 62 yaşındaki Gülbey Aydın, “Hobi olarak başlamıştık. Şurayı da yapalım derken 200 dönüm bahçe oluşturduk ve 13 yıldır devam ediyoruz. Verim aldığımız zaman 10 ton, 20 ton gittikçe arttı. Ağaçlar da 3-5 yaşına geldiği zaman verim arttı. Bazen çok don olayı yaşadık burada. Maalesef dondan dolayı bir şey alamadık. 3-5 yıl yani 20 ton, 30 tonda kaldık. En az 500-600 ton almamız gerekirken 30 tonda, 20 tonda, 80 tonda, 150 tonda kaldığımız yıllar oldu. 3 yıl filan böyle 400 tona yaklaşık çıktık. 4-5 yılımız bahardaki don olaylarından dolayı heba oldu, verim alamadık. Bu sezon yaklaşık 400 ton kivi toplamayı bekliyoruz. Tabii bu 20 ton aşağı, 20 ton yukarı olabilir. Şu anda topluyoruz” dedi.

Bölgede yaşayan ev kadınlarına istihdam olanağı sunan kivi yetiştiriciliğinde gelecek yıllarda üretimin daha da artması bekleniyor.

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