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Siyaset HKP Genel Başkanı adliyeye sevk edildi! Komşunu bıçakladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı
Siyaset

HKP Genel Başkanı adliyeye sevk edildi! Komşunu bıçakladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 18:46:00 - 2023-09-04 18:50:01

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe'nin komşusunu bıçakladığı kavga anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Efe, metruk bir arazideki ağaçları kestiği iddiasıyla kavga ettiği kişiyi sırtından ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay anına ilişkin kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

Kan donduran anlar!

Nurullah Efe'nin komşularına bıçakla saldırısında kadınların çığlık attığı anlar kameraya yansıdı.

Gözaltına alınan Nurullah Efe emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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