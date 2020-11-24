Hizret Çalkın kimdir? Hizret Çalkın öldürüldü mü?
Terörsit Hizret Çalkın artık etkisiz. Türkiye hem içerde hem de dışarda bebek katili, vatan haini terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor. MİT ve TSK, operasyonu ile aranan teröristler bir bir inlerinde imha ediliyor. Son dakika haberine göre, MİT terörist Hizret Çalkın’ı etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
Aranan PKK’lı teröristlerin bazıları şunlar:
Epturan Vasvettin-Siirt 1974 doğumlu: PKK/KCK terör örgütü, Bilgin Düzgün-Tunceli 1981 doğumlu: PKK/KCK terör örgütü, Çabuk İsmail-Diyarbakır -1988 doğumlu, Özen İdris-Hatay- 1971 doğumlu: terör örgütü, İzzer Salih-Şırnak- 1983 doğumlu: terör örgütü, Beyhan Cahit- Bitlis -1971 doğumlu: terör örgütü, Yıldırım Pınar-Tunceli -1971 doğumlu: Terör örgütü, Erdoğan Emir Faruk, Hakkari -1973 doğumlu: terör Örgütü, Abo Murat-Hakkari-1989 doğumlu: PKK/KCK terör örgütü, Özden İsmail-1952 doğumlu: PKK/KCK terör örgütü, Çamak Zamanı-Bingöl 1977 doğumlu: PKK/KCK terör örgütü, Güney Ekrem-Batman 1978 doğumlu: PKK/KCK terör örgütü, Çoban İbrahim-İzmir -1974 doğumlu: PKK/KCK terör örgütü, Melet Emir-Gaziantep -1982 doğumlu: PKK/KCK terör örgütü, Bulut Aydın-Diyarbakır-1974 doğumlu: PKK/KCK terör örgütü, Kalkan Duran-Adana 1954 doğumlu: PKK/KCK terör örgütü
Çalkın Hizret-Bitlis -1996 doğumlu: PKK/KCK terör örgütü,