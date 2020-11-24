Hizret Çalkın kimdir? Hizret Çalkın öldürüldü mü?

Terörsit Hizret Çalkın artık etkisiz. Türkiye hem içerde hem de dışarda bebek katili, vatan haini terör örgütü PKK’ya göz açtırmıyor. MİT ve TSK, operasyonu ile aranan teröristler bir bir inlerinde imha ediliyor. Son dakika haberine göre, MİT terörist Hizret Çalkın’ı etkisiz hale getirdi.