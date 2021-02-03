Hizmette sınıfta kalınca Boğaziçi'ne de burnunu soktu! İşine bak Mansur

Sonradan CHP'li olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya hizmet etmek yerine Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokatif eylemlere burnunu soktu. Yavaş, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’ya mektup yazarak istifa çağrısında bulundu.

Sanki CHP Genel Başkanı

Başkente hizmet etmek yerine üstüne vazife olmayan işler hakkında açıklamalarda bulunan Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gibi değil, CHP Genel Başkanı tarzında konuştu. Boğaziçi Rektörü Bulu'ya gönderdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaşan Yavaş, "Sizi gerek üniversitede huzuru sağlamak gerekse ülkemizde kutuplaşmayı önlemek adına, makamınızdan istifaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yavaş'a AK Parti'den istifa çağrısı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü istifaya davet eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan sert tepki gösterdi. Burhan, Yavaş'ı istifaya çağırdı.



Yavaş’ın “Göreve gelmeden önce rozet iz başkan olacağım siyaset yapmayacağım” dediğini hatırlatan Burhan, "Sen CHP Genel Başkanı mısın, hukuka uygun olarak atanmış bir üniversite Rektörünü istifaya davet etmek doğru mudur? Eğer doğru buluyorsanız bende sizi istifaya davet ediyorum" dedi.