Hizmetlere çökemeyen İBB yönetimi Bakanlığın afişlerini yırtmaya başladı

Yeni Akit Ankara

Göreve geldiğinden beri dişe dokunur hiçbir yatırım yapamayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; “Dünyada en çok metro inşaatı İstanbul’da” diyerek AK Parti döneminde yapılan yatırımları kendisi yapmış gibi göstermeye çalışıyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metroların sembolleri değişince İmamoğlu’nun İstanbul’da hiçbir yatırım yapmadığı gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Son birkaç gündür ise, ilginç bir şekilde Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nın projelerinin yer aldığı afişler yırtılmaya başlandı.

Önce tuvalet bile yoktu

Vatandaşlar, afişlerin yırtılmasına tepki gösterdi. İşte onlardan birkaçı: “CHP zihniyeti, heykel, algı, iftira, çalışmama, temel atmama töreni, bu ülkede iki taş üst üste konma dertleri yok ama heykel yapmakta bir numara başkasının yaptığını kendine mal etmek mal gibi bir şeydir”, “Ne bekliyordunuz ki?”, “Ankara’da da Melih Gökçek’in icraatlarının yer aldığı brandaları keserlerdi bu zihniyetin çocukları, şimdi Bakanlığın brandalarına dadanmışlar... Kendilerinde hiçbir icraat, proje olmayınca normaldir böyle işlerle uğraşmaları.”, “Hazır projelere çöreklenme siyaseti!”, “AK Parti’den önce bu ülkede doğru dürüst tuvalet bile yoktu. CHP’liler nankör. Z kuşağı bunları bilmez anlatın!”

Hizmet hazımsızlığı

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da şunları dile getirdi: “Bakanlığın hizmetlerini sahiplenmeyi marifet sanan bu yönetimi İstanbul hak etmiyor. Bakanlığın kullandığı işaret ve levhaları eleştirmek yerine İBB’yi çalışmaya davet ediyorum. Ayrıca bakanlığın afişlerinin yırtılması halka yapılan hizmetlere karşı duyulan hazımsızlığın göstergesidir. Bunu yapanlar millete hizmeti engelleyen zihniyettir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul’a yaptığı hizmetleri vatandaşlarımıza duyurması kadar doğal bir şey yoktur. Elbette bakanlık bunları anlatacaktır. Hele hele müsilaj olduğu zaman Çevre Bakanlığının yaptığı hizmetleri kendisi yapıyormuş gibi gösteren bir yerel yönetim anlayışı, emek hırsızları varken…”

