  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dizide yer alan neredeyse her şey, bir bir gerçekleşmişti! Simpsonlar yine yaptı yapacağını! 2024’e günler kala Türkiye’yi de yakından ilgilendiren o şok kehanet ortaya çıktı

Togg’da flaş gelişme! Vay vay vay! Artık bu da oldu mu onu kimse tutamaz

İşte AK Parti'nin İstanbul adayları! Tek tek açıkladı

MOSSAD'ın MİT'e neden teşekkür ettiği ortaya çıktı! Çok ama çok şaşıracaksınız

Kötü haber! O emekliler 8 bin 77 liralık zamdan faydalanamayacak

Finans bu sürece doğru evriliyor! Dijital para ile kripto para arasında ne fark var?

İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi! Bu gelişme maalesef herkesin canını sıkacak

Erdoğan'dan çok sert tepki: Ey ABD! Bunun hesabını nasıl vereceksin?

Hani siz sorgulayan aydın kesimdiniz Uğur Dündar? İzmir’de hizmet yok ama oy veriyoruz

Rıza Çalımbay ve İsmail Kartal tercihini yaptı! İşte dev derbinin 11'leri...
Sosyal Medya Hizmetin böylesini hiç görmediniz! Yemek siparişini paraşütle götürdü!
Sosyal Medya

Hizmetin böylesini hiç görmediniz! Yemek siparişini paraşütle götürdü!

Yeniakit Publisher
2023-12-09 18:10:00 - 2023-12-09 18:10:41

Geleneksel teslimat yöntemlerine yerine ilginç bir yöntem deneyen Mardin esnafı müşterilere siparişlerini paraşütle gökyüzünden ulaştırdı.

Geleneksel teslimat yöntemlerine yerine ilginç bir yöntem deneyen Mardin esnafı müşterilere siparişlerini paraşütle gökyüzünden ulaştırdı.

Mardin’de bir işletme sahibi Mahmut Ahi, müşteriden gelen talebi değerlendirip porsiyonu 400 lira olan kaburga dolmasını paraşütle adresine ulaştırdı. Ahi, yüksek bir tepeye çıkarak paraşüt hocaları eşliğinde müşteriye siparişini ulaştırdı. Bu işi bir defasına Mardin tanıtımına katkı sunmak için yaptığını söyleyen Ahi, uçarak yemek siparişi götürmenin farklı bir heyecan olduğunu dile getirdi. Paraşütle sipariş götüren Mahmut Ahi, 23 yıldır bu sektörde çalıştığını ama ilk defa böyle bir sipariş götürdüğünü söyledi.

Mardin turizminin gelişimi adına paraşütle yemek siparişi götüren Ahi, "Bu fikir aklımıza Mardin’de turizmcilik adına ilgi çekmek için yaptık. Siparişlerimizi her yere gönderiyoruz. Ama paraşütle her yere gönderemeyiz. O işin biraz espri kısmı oldu. Bir daha ki sefere Diyarbakır ciğeri yapmayı düşünüyoruz. Mardin’in bütün yöresel yemeklerini yapıyoruz. Ama en çok kaburga dolması ilgi çekiyor. Gelen turistler kaburga dolması istiyor" şeklinde konuştu.

İlk kez paraşüt deneyimi yaşayan Ahi, "Paraşüte ilk kez bindiğim için tedirgin oldum. Ama her zaman işim için uğraştım. Gerekirse işim için uçarım demiştim ve gökyüzünde uçtum" dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23