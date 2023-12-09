Hizmetin böylesini hiç görmediniz! Yemek siparişini paraşütle götürdü!

Geleneksel teslimat yöntemlerine yerine ilginç bir yöntem deneyen Mardin esnafı müşterilere siparişlerini paraşütle gökyüzünden ulaştırdı.

Mardin’de bir işletme sahibi Mahmut Ahi, müşteriden gelen talebi değerlendirip porsiyonu 400 lira olan kaburga dolmasını paraşütle adresine ulaştırdı. Ahi, yüksek bir tepeye çıkarak paraşüt hocaları eşliğinde müşteriye siparişini ulaştırdı. Bu işi bir defasına Mardin tanıtımına katkı sunmak için yaptığını söyleyen Ahi, uçarak yemek siparişi götürmenin farklı bir heyecan olduğunu dile getirdi. Paraşütle sipariş götüren Mahmut Ahi, 23 yıldır bu sektörde çalıştığını ama ilk defa böyle bir sipariş götürdüğünü söyledi.

Mardin turizminin gelişimi adına paraşütle yemek siparişi götüren Ahi, "Bu fikir aklımıza Mardin’de turizmcilik adına ilgi çekmek için yaptık. Siparişlerimizi her yere gönderiyoruz. Ama paraşütle her yere gönderemeyiz. O işin biraz espri kısmı oldu. Bir daha ki sefere Diyarbakır ciğeri yapmayı düşünüyoruz. Mardin’in bütün yöresel yemeklerini yapıyoruz. Ama en çok kaburga dolması ilgi çekiyor. Gelen turistler kaburga dolması istiyor" şeklinde konuştu.

İlk kez paraşüt deneyimi yaşayan Ahi, "Paraşüte ilk kez bindiğim için tedirgin oldum. Ama her zaman işim için uğraştım. Gerekirse işim için uçarım demiştim ve gökyüzünde uçtum" dedi.