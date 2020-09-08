Hizmete de teşekküre de tahammülleri yok
AK Parti iktidarının Kadıköy’e kazandırdığı devasa Göztepe Şehir Hastanesi’yle ilgili teşekkür afişleri İBB tarafından tek tek söküldü.
İBB zabıtaları, Kadıköy Göztepe’de açılan Şehir Hastanesi afişlerini gece operasyonuyla kesti. Zabıtalar, Kadıköy’ün muhtelif yerlerindeki afişleri vinç yardımıyla kesip attı. AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Aydoğan Ahıakın, “Hastanelere yol yapmayan İBB, enerjisini yapılan hizmetleri sabote etmeye harcıyor” dedi. Başkan Ahıakan, “Göztepe Şehir Hastanesi için astığımız teşekkür pankartlarımızın tamamını CHP’li İBB zabıtaları kesti. Hazımsızlar biliyoruz. Çünkü Kadıköy’e en büyük yatırımları AK Parti yapıyor. Pandemi sürecinde hastanelere yol yapmayan İBB, enerjisini yapılan hizmetleri sabote etmeye harcıyor” dedi.