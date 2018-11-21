Hizmet sektörünün parlayan yıldızı: Emlak yönetim

YENİ AKİT / MEHMET CANITATLI

Türkiye’de site yönetimi konusunda farklılığını ortaya koyan çözümleriyle yönetim anlayışını üst seviyelere taşıyan Emlak Yönetim Hizmetleri, sektörünün öncüsü olma yolunda ilerliyor.

Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Hasan Durhat, Emlak Yönetim Hizmetleri’nin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla yeni planlamalarını gazetemize anlattı.

Toplu yaşam anlayışı beklentilere yansıyor

Dünya genelinde kentli nüfus oranının yüzde 50’yi aştığını hatırlatan Hasan Durhat, şöyle konuştu.

"Ülke olarak son yıllarda yakaladığımız ekonomik, sosyal ve kültürel ivmenin de desteğiyle modern normlara sahip yeni yaşam alanlarına kavuşuyoruz. Daha nitelikli bir hayat için inşa edilen bu yeni toplu yaşam alanlarının profesyonel bir biçimde yönetilmesi, üretilen her bir proje ile birlikte daha da önem kazanıyor. Satış sonrasında site sakinlerinin yaşam kalitelerini arttırmak, onlara huzurlu ve özledikleri modern hayatı sunmak toplu konut projelerinin başarısı için önemli etkenlerdir. Güncel bilgi teknoloji sistemlerini kullanan, sürdürülebilir bir yönetim tarzı ile toplu yaşam alanlarının tüm gereksinimlerini insan odaklı olarak ele alan bir emlak yönetim organizasyonu modern kentleşmenin istikrarlı bir biçimde gelişmesini ve mutlu bir yaşamı sağlamaktadır.

Emlak Yönetim Hizmetleri olarak vizyonumuz; Toplu yaşam kültürünü müşteri beklentileri ve kamu yararı odaklı, geleneksel değer ve çağdaş teknoloji ile geliştirerek, piyasaya yön veren kurumsal bir firma olmaktır. Misyonumuz ise hizmet verdiğimiz alanlarda sürdürülebilir bir yaşam kalitesi oluşturmaktır. Bu kapsamda aşağıdaki değerlerimizi göz önünde bulundurarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz:

Güvenilirlik: İletişimi kuvvetli, yasalara uygun, şeffaf, ulaşılabilir, tutarlı, sorumluluk sahibi, dürüst,

Saygılılık: Değerlere saygılı, insana saygılı, farklılıklara saygılı, anlayışlı,

Yenilikçilik: Teknolojiyi takip eden, piyasaya yön veren, girişimci,

Kararlılık: Tutkulu, sonuç odaklı, disiplinli,

Müşteri Odaklılık: Müşteriyi sürekli dinleyen ve ona göre değişen, gelişen...

Faaliyetlerimizi Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uygun biçimde düzenleyerek, site sakinlerimize sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlıyoruz. Bununla birlikte çalışma şartlarını da çağdaş normlara göre tanzim ederek verilen hizmetlerin günümüz koşullarıyla uyumlu olmasına azami özen gösteriyoruz.

Nerelerde neler yapıyor?

Emlak Yönetim Hizmetleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın Türkiye genelinde inşa ettiği projeleri yönetmek üzere 2009 yılında TOKİ’nin bir alt iştiraki olarak kurulmuştur. TOKİ ve Emlak Konut GYO A.Ş. projeleri başta olmak üzere özel sektörün ürettiği toplu yaşam alanları, iş merkezleri ve alışveriş merkezlerinde toplu yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayan yönetim danışmanlığı hizmetlerini yürütmekteyiz. Kurulduğu günden bu yana hızla büyüyen Emlak Yönetim Hizmetleri bugün, Türkiye’nin 44 ilinde 226 proje kapsamında yaklaşık 130 bin bağımsız bölümde üç binden fazla personel ile hizmet vermektedir.

Emlak Yönetim olarak tecrübe ve uzmanlığımızı kullanarak hizmet verdiğimiz projelerde toplu yaşamın gerektirdiği yenilikleri, geleneksel değer, örf ve adetlerimizle harmanlıyoruz. Site sakinlerimizin beklentilerini son teknolojik gelişmelerle destekleyerek sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyoruz.’’

Komşuluğa önem veriyor

"Günümüzde artık bu hizmetleri vermekle de yetinmiyoruz" diyen Hasan Durhat, komşuluk ilişkilerine önem verdiklerini de örnek faaliyetleri ile şöyle anlattı.

"Komşuluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla site sakinlerimize yönelik olarak kurumlarla birlikte geziler, turnuvalar, ağaç dikme şenlikleri, uçurtma şenlikleri, piknik gibi faaliyetler düzenliyoruz. Site sakinlerimizin aidat yükünü hafifletebilmek adına Halk Bankası ile yapmış olduğumuz anlaşma doğrultusunda yüzde 5 oranında aidat indirim sağlıyoruz. Değerlerimize sahip çıkabilmek amacıyla sitelerimizde ikamet eden engelliler, yaşlılar, emekliler gibi öncelikli sakinlerimizi belirleyerek onların ihtiyaçlarını ilgili kurumlardan tedarik ediyor, ilgili gün ve haftalarda kendilerini ziyaret ediyoruz. Kamuya hizmetle yükümlü olan belediye, halk eğitim, sağlık müdürlükleri, hastaneler, eğitim birimleriyle ortak faaliyetler düzenliyoruz."

Yönetim hizmeti dışında da faaliyet gösteriyor

Emlak Yönetim Hizmetleri, yönetim hizmetlerinin dışında 2017 Ekim ayı itibariyle TOKİ’nin uhdesinde bulunan konut, iş yeri ve arsaların satış organizasyonlarını da yürütüyor. Kuralı satış, açık arttırma ile satış ve açık satış faaliyetleri kapsamında kura organizasyonları, açık arttırma organizasyonları yapıyor ve satış ofisleri açarak konut ve işyerlerinin tanıtım çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca diğer kamu kurumları ve özel sektör için de açık arttırma organizasyonları yapabiliyor. Şirket, bugüne kadar 32 adet açık artırmayı başarıyla tamamladı.