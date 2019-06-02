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Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı

31 Mart seçimlerinden sonra Samsun’un Atakum ilçesinde Belediye Başkanı olan Cemil Deveci, AK Partili Adem Bektaş döneminde yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan tesisi kapattı.

02 Haziran 2019 Pazar 16:51
Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı

Samsun merkez ilçesi Atakum'da AK Partili Adem Bektaş döneminde yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan tesis, yeni belediye başkanı CHP'li Cemil Deveci tarafından kapatıldı.

31 Mart seçimlerinden sonra Atakum'da Belediye Başkanı olan Cemil Deveci, belediyeye ait olan ve başkaları tarafından işletilen Banda Aceh Spor Tesisi ve Kafetaryasını mühürledi. Zabıta ekipleri tarafından süresiz olarak kapatılan tesislerin giriş kapısına mühürleme işlemi ile ilgili gerekçe ise 'Ruhsatsız' olarak kaydedildi.

Eski başkan ruhsatı olduğunu iddia ediyor

Belediyeye ait olan tesislerin ruhsatının olduğunu söyleyen eski başkan Adem Bektaş, kapatmanın başka sebeplerden kaynaklanmış olacağına belirterek "Burayı benim belediye başkanı olduğum dönemde hizmete almıştık. Açılışını da sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olduğu dönemde geldiği Samsun'da bizzat kendisi yapmıştı. Endonezya'da 2007 yılında yaşanan tsunami felaketinde çokça kayıpların verildiği Banda Aceh şehrinin adını bu tesise vermiştik. Bu tesisin ruhsatı vardı, ancak şuan ki belediye yönetiminin burayı başka sebeplerden dolayı ruhsatsız olduğu gerekçesi ile kapattığını düşünüyorum" dedi.

“Tespit ettiğimiz 3 tane tesis var”

Atakum Belediyesi'ne ait tesislerin kendisinden önceki AK Partili İsak Taşçı döneminde belediye yönetimi tarafından, spor kulübü adı altında birilerine verildiğini tespit ettiklerini söyleyen Başkan Cemil Deveci ise "Bu tesisler ruhsatsız değil. Belediyenin malı olan bu tesisleri biz belediyeye geri almak istiyoruz. Ancak izinsiz, sözleşmesiz bir şekilde verilen bu yerleri işleten spor kulübü ne bizi tanıyor ne belediyeyi. Bu tesisler belediyenin malı. Bu şekilde tespit ettiğimiz 3 tane tesis var. Bunlara el koyduk. İzinsiz ve sözleşmesiz verilen belediyenin bu tesislerinde para nereye gidiyor, kime gidiyor, kim harcıyor belli değil. Bunlardan biri de Çakırlar Korosu piknik alanı. Buraya da el koyduk. Çakırlar Korosunu şimdi halka açıyoruz. Bu tesislerde şuan belediyemizin görevlileri makbuz keserek çalışıyor" diye konuştu.

Atakum Belediyesi'ne ait tesislerin izinsiz ve sözleşmesiz bir şekilde şahıslara ve spor kulüplerine verilmesi ile ilgili, "Har vurup harman savurmuşlar" diyen Cemil Deveci, konuyla ilgili idari bir soruşturma başlatacaklarını da dile getirdi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:51
  1. Samsun
  2. Atakum
  3. AK Partili Adem Bektaş
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. CHP'li Cemil Deveci
  6. Zabıta
  7. AK Partili İsak Taşçı

YORUM YAZ

  • Ferdi şahinFerdi şahin1 sa önce
    Ruhsatlarını yayınlamamışsınız ? 
  • Can BaşkanCan Başkan1 sa önce
    İnsanların sadece başlıkları okuyup haberin tamamını okumayacağına güveniyorsunuz sanırım. Başlık CHP yi suçlarken haberin devamında belediye malların başkalarına peşkeş çekilip haksız kazanç sağlandığı ve yeni başkanın buna haklı olarak son verdiğini görüyoruz
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 1 sa önce
    Bırakın herşeyiyıkıp kapatsınlar bunlar bunların oynamaya alışıktır Allahım daha beter etsin inşallah
  • gokhan temizgokhan temiz1 sa önce
    iyide adamlar ihalesiz kendi yandaslarina verilmis mal sonucta belediyenin yeniden ihale edilip hakkiyla seffaf bir sekilde bi vatandasa verilir gercekleri yazin atmayin iskembeden

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